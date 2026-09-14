Horníček přišel v anglické lize o neporazitelnost

Lukáš Horníček musel v anglické lize strávit první porážku a zároveň debakl, protože Newcastle prohrál v dohrávce 4. kola na hřišti Leedsu 1:4. Český reprezentant třikrát inkasoval v prvním poločase, dva góly mu dal anglický záložník Dominic Calvert-Lewin.
Horníček, který do Newcastlu přišel v létě z Bragy, se v utkání blýskl reflexivním zákrokem proti skryté střele Boglea zblízka a vyrazil i jeho tvrdou ránu pod břevno. Ale pak byl bez šance při střele japonského záložníka Tanaky, jejíž směr změnili dokonce dva bránící spoluhráči, a do přestávky jej ještě dvakrát překonal záložník Calvert-Lewin.
Po hodině hry zvýšil přesnou střelou k tyči švýcarský útočník Okafor, čestný gól hostů dal v závěru střídající Touré. Dvacetiletý křídelník z Pobřeží slonoviny se v anglické lize prosadil poprvé od příchodu z Hoffenheimu.
Leeds ukončil sérii šesti zápasů bez výhry ve vzájemných ligových duelech. V ligové sezoně ještě nenašel přemožitele a posunul se na třetí místo v tabulce za stoprocentní Arsenal a Manchester City.
Výsledky 4. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 4. kola anglické fotbalové ligy
Aston Villa – Nottingham 1:2 (74. Alysson – 46. Delap, 88. Jesus), Bournemouth – Brentford 2:2 (38. Kluivert, 52. Tavernier – 34. a 56. Schade), Crystal Palace – Ipswich 2:3 (14. Chalaili, 75. Strand Larsen – 23. Emersonn, 45. Davis, 90. Flemming), Chelsea – Hull 2:2 (7. Rogers, 66. Pedro – 28. a 34. Bellúmí), Liverpool – Fulham 0:0, Tottenham – Everton 0:0, Sunderland – Arsenal 0:2 (58. Guimaraes, 90.+7 Saka z pen.), Leeds – Newcastle 4:1 (34. a 45.+1 Calvert-Lewin, 32. Miley vlastní, 59. Okafor – 90. Touré).
Souček při úterní pietě přinese dres zesnulého brankáře West Hamu Mikloška
Fotbalista West Hamu Tomáš Souček před úterním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. Jednatřicetiletý nedávný kapitán národního mužstva označil krajana za nejlepšího gólmana v historii kladivářů a zároveň za skvělého člověka, s nímž se osobně vždy rád potkal.
Londýnský klub se s Mikloškem, který v 64 letech podlehl rakovině, rozloučí ve dvou zápasech. První vzpomínka proběhne před úterním pohárovým utkáním s Fulhamem, gólmanově památce pak bude věnovaný domácí druholigový duel po reprezentační přestávce na začátku října proti dalšímu jeho bývalému týmu Queens Park Rangers.
„Je mi ctí, že mohu na Luda zavzpomínat a před úterním zápasem nést před fanoušky jeho dres. Zaslouží si tento respekt za vše, co pro West Ham United udělal – na hřišti i mimo něj,“ uvedl Souček, který kvůli zranění kotníku z letního mistrovství světa v Americe ještě v nové sezoně nehrál.
Mikloško ve West Hamu chytal v letech 1990 až 1998, později tam dělal i trenéra gólmanů. „Luda znám jako legendu českého fotbalu, a když jsem přišel do West Hamu, vnímal jsem ho ještě více jako legendu West Hamu. Všichni si ho tady pamatují; stále tu máme lidi, kteří ho znali a vědí, jak byl skvělý,“ prohlásil Souček.
S Mikloškem se osobně znal. „Měl jsem tu čest se s ním ve West Hamu několikrát osobně setkat. Byl úžasný. Bylo to skvělé, protože to byl neuvěřitelný brankář - řekl bych, že vůbec nejlepší v historii West Hamu. A ještě skvělejší to byl člověk. Mnohokrát jsme spolu mluvili a vždy byl milý a přátelský,“ vzpomínal Souček.