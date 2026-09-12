Chelsea ztratila body s neporaženým Hullem, Kinský zase všechno pochytal

Chelsea na domácím hřišti jen remizovala 2:2 s Hullem. Nováček tak zůstává v Premier League neporažený. Body ztratil i Liverpool, který se rozešel s Fulhamem bez branek. Antonín Kinský udržel druhé čisté konto za sebou, po remíze 0:0 s Evertonem čeká Tottenham dál na ligovou výhru. Aston Villa podlehla 1:2 Nottinghamu.
Kinský udržel první nulu sezony před týdnem při bezgólové remíze na hřišti Nottinghamu. Nyní opět neinkasoval a připsal si tři zákroky. Ten nejdůležitější přišel po jeho nepřesném rozehrání v 66. minutě, kdy musel likvidovat zakončení Dewsbury-Halla a chybu napravil. Tottenham mohl rozhodnout o vítězství minutu před koncem, ale střelu švédského záložníka Bergwalla vytěsnil pohotovým zákrokem Pickford.
Chelsea se proti Hullu ujala vedení už po sedmi minutách, kdy se trefil Rogers. Křídelník anglické reprezentace zakončil rychlý protiútok a navázal tak na brzký gól z minulého kola proti Arsenalu. Hostům se ještě do poločasu podařilo skóre otočit, když se v rozmezí šesti minut dvakrát trefil Alžířan Bellúmí a zaznamenal první góly v Premier League.
Alespoň remízu pro Chelsea zachránil Brazilec Pedro, který v 66. minutě zakončil Palmerův přízemní centr pod břevno branky hostů. Ve zbytku utkání už gól nepadl a Hull tak po návratu mezi anglickou elitu po devíti letech udržel neporazitelnost. Chelsea naopak počtvrté za sebou neuspěla proti nováčkovi soutěže.
Neporažený je po čtyřech kolech také Liverpool, jenže body ztratil už ve třetím zápase. Velké šance týmu kouče Andoniho Iraoly měl švédský útočník Isak, který ale nenavázal na poslední tři branky ve třech zápasech po sobě a v úvodu i závěru utkání z dobrých pozic mířil vedle. Neujala se ani hlavička Španěla Muňoze, s níž si poradil gólman Leno.
Liverpool na domácím hřišti remizoval v součtu s minulou sezonou ve čtvrtém ligovém zápase po sobě. Fulham po třech porážkách získal na Anfieldu první bod v novém ročníku.
Aston Villa sice vstřelila první gól v sezoně, ale na premiérovou výhru stále čeká. Svěřence kouče Unaie Emeryho nenakopla ani úterní výhra v Lize mistrů v Bruggách, kde zvítězili 3:2. Aston Villa doma s Nottinghamem inkasovala minutu po začátku druhého poločasu od Delapa a na vyrovnávací gól střídajícího Brazilce Alyssona odpověděl jeho krajan Igor Jesus dvě minuty před koncem. Rozhodl tak o první výhře svého týmu v nové sezoně.
Nový trenér Nottinghamu Oliver Glasner potvrdil, že se mu proti Aston Ville daří. Neprohrál s ní v osmém zápase po sobě a jeho tým na hřišti birminghamského celku zvítězil poprvé od roku 1994 po 11 soutěžních utkáních.
Výsledky 4. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 4. kola anglické fotbalové ligy
Aston Villa – Nottingham 1:2 (74. Alysson – 46. Delap, 88. Jesus), Bournemouth – Brentford 2:2 (38. Kluivert, 52. Tavernier - 34. a 56. Schade), Crystal Palace – Ipswich 2:3 (14. Chalaili, 75. Strand Larsen – 23. Emersonn, 45. Davis, 90. Flemming), Chelsea – Hull 2:2 (7. Rogers, 66. Pedro – 28. a 34. Bellúmí), Liverpool – Fulham 0:0, Tottenham - Everton 0:0.