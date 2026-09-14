Zemřel bývalý fotbalový brankář a sportovní ředitel Baníku Mikloško

Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško, potýkal se s rakovinou. Informoval o tom Baník Ostrava, kde čtyřiašedesátiletá klubová legenda chytala v letech 1982–1990 a od roku 2022 tam působila v roli šéfa sportovního úseku.
Prostějovský rodák Mikloško spolu s rovněž již zesnulým Pavlem Srničkem patřili k prvním českým fotbalistům, kteří se výrazně prosadili v Anglii.
Od roku 1990 po odchodu z Baníku nastupoval Mikloško za West Ham, za který odehrál 318 zápasů a v roce 1991 byl v klubu vyhlášen nejlepším hráčem sezony. Dalších 57 utkání přidal za Queens Park Rangers. Kariéru ukončil v roce 2001.
„Odpočívej v pokoji, Luďku, náš milovaný inspirativní brankáři a laskavý obře,“ uvedli kladiváři, kteří podobně jako Baník zabarvili své logo na sociálních sítích do černa.
Klub, hrající po sestupu druhou anglickou ligu, se s legendou rozloučí ve dvou zápasech. První vzpomínka proběhne před úterním pohárovým duelem s Fulhamem, Mikloškově památce pak bude věnovaný domácí duel po reprezentační přestávce na začátku října proti dalšímu jeho bývalému týmu Queens Park Rangers.
I tento druholigový londýnský klub uctí Mikloškovu památku, a to před sobotním domácím zápasem druhé ligy s Prestonem. „Všichni v klubu QPR s hlubokým zármutkem přijali zprávu o úmrtí bývalého brankáře Luďka Mikloška. Mezi fanoušky nesmírně oblíbený hráč přestoupil v roce 1998 v rámci Londýna do QPR. K tomuto přesunu došlo na Štědrý den a za symbolickou částku, a to po úspěšném tříměsíčním hostování,“ připomněl na webu QPR.
V československé a české reprezentaci nastoupil Mikloško k 42 duelům. Je také členem Klubu ligových brankářů s minimálně sto čistými konty v nejvyšších soutěžích – 142 zápasů bez obdrženého gólu ho řadí na šesté místo.
„S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Luďka Mikloška, jedné z výrazných osobností českého fotbalu. Svými výkony i přístupem k fotbalu se výrazně zapsal do jeho historie a získal si respekt nejen v České republice, ale také v zahraničí,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.
„Jeho jméno zůstane navždy spojeno s významnou érou českého fotbalu a s hodnotami, které jako hráč i člověk reprezentoval. Jménem Fotbalové asociace České republiky i svým vlastním vyjadřuji upřímnou soustrast jeho rodině, blízkým, přátelům a všem, kteří měli možnost Luďka poznat a spolupracovat s ním. Čest jeho památce,“ doplnil šéf asociace.
Úmrtí Mikloška velmi zasáhlo i jiného někdejšího reprezentačního gólmana Petra Čecha. Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Plzně se s legendou West Hamu během své kariéry radil, když sám v roce 2004 přicházel do Londýna do Chelsea.
„Dnešek je velmi smutný den, protože nás opustil člověk, který pro český fotbal udělal strašně moc. Fotbal přišel o brankářskou legendu, skvělého člověka a jednu z nejpříjemnějších osobností tohoto sportu,“ uvedl Čech.
„Luděk udělal strašně moc pro naši stopu v Premier League. Otevřel dveře nám všem ostatním, kteří po něm potom přišli do Premier League. Díky jeho výkonům a té jeho lidskosti zaujal lidi. Potom díky tomu Jan Stejskal, Pavel Srníček a ostatní mohli pokračovat v tom, co on začal,“ vyzdvihl Čech.
K Mikloškovi měl velmi blízko také další bývalý reprezentant Tomáš Řepka, bývalý obránce působil ve West Hamu krátce po gólmanovi v letech 2001 až 2006. „Zasáhlo mě to. Byl to jeden z mála, ke komu jsem měl respekt a velkou úctu. Provedl mě pěti roky ve West Hamu. Všechno mi vysvětlil, nasměroval mě a postaral se o to, abych byl lepším fotbalistou,“ líčil Řepka.
O své nemoci Mikloško poprvé promluvil krátce před koncem roku 2024 na webu West Hamu, kde po aktivní kariéře působil také jako trenér brankářů. Uvedl, že mu lékaři rakovinu objevili o tři roky dříve. Nádory vyžadovaly chemoterapii, tu ale odmítl.
„Rozhodl jsem se chemoterapii neabsolvovat, protože chci žít normálně. Když mi řekli, co by chemoterapie obnášela, znamenalo by to, že bych asi šest měsíců nemohl pracovat nebo být se svými kolegy, nemohl bych cestovat a tak dále. Řekl jsem ne, to nechci,“ prohlásil tehdy Mikloško.