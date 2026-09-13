City navzdory dlouhému oslabení vyhrálo derby s United, rozhodl Haaland

Manchester City v Premier League navzdory dlouhému oslabení porazil městské rivaly United 1:0 a zůstal stoprocentní i po 4. kole. Po přestávce rozhodl z diskutované situace Erling Haaland. Nováček anglické ligy Coventry doma utrpělo vysokou porážku 0:5 s Brightonem a stále čeká na první bod i vstřelenou branku.
Haaland dal devátý ligový gól do sítě Manchesteru United a stal se nejlepším střelcem manchesterských derby v Premier League. Překonal osmigólové Sergia Agüera a Waynea Rooneyho.
Manchester City se musel už od 23. minuty obejít bez vyloučeného Fodena, který po souboji s Fernandesem neudržel nervy na uzdě a kopl protihráče do rozkroku. United pak měli mírnou herní převahu a dvakrát trefili tyč.
Situace se obrátila v 60. minutě. Gvardiolův zblokovaný centr se dostal až na zadní tyč k Haalandovi, jenž se v podobných příležitostech nemýlí. Citizens nejprve zkazil radost zvednutý praporek asistenta rozhodčího, ale videozáznam ukázal, že natažená noha obránce Dorgua udržela norského útočníka ve hře.
Svěřenci Franka Lamparda od 53. minuty hráli bez vyloučeného Taiwa Awoniyiho. Hosté si připsali druhé vítězství v sezoně poté, co na úvod ročníku porazili Aston Villu 4:0 a v neúplné tabulce jim patří čtvrté místo.
Brighton šel do vedení v prvním poločase gólem Kostulase a krátce po přestávce zvýšil Yalcouyé. Jen několik desítek sekund po druhém gólu domácí útočník Awoniyi v souboji udeřil protihráče De Cuypera loktem do obličeje a dostal červenou kartu. Brighton v početní převaze přidal ještě tři branky zásluhou Grosse, Dunka a Ayariho.