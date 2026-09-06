Úřadující mistr anglické ligy Arsenal ovládl londýnské derby s Chelsea, když po obratu zvítězil 2:1 a stále má stoprocentní bilanci. Hosté naopak poprvé v sezoně prohráli. Everton díky gólu v samém závěru nastavení remizoval s Manchesterem United 2:2 a udržel neporazitelnost. Svěřenci Michaela Carricka naopak zůstávají v úvodu Premier League za očekáváním. Z devíti možných bodů získali pouze čtyři.
Chelsea šla do vedení už po 77 sekundách hry. Po standardní situaci se míč dostal k nohám Morgana Rogerse, který střelou z voleje překonal brankáře Rayu. Arsenal ale zareagoval rázně – Calafioriho gól ve 12. minutě ještě videorozhodčí odvolal kvůli ofsajdu, ale Havertzova přízemní střela k tyči už znamenala vyrovnání.
„Kanonýři“ rozhodli o vítězství v 50. minutě, kdy pohlednou týmovou akci zakončil kapitán Ödegaard. Chelsea ale bojovala a střídajícího Estevaa skvěle vychytal Raya. Arsenal natáhl sérii neporazitelnosti v zápasech proti Chelsea na 12 zápasů. Naposledy se „Blues“ z výhry proti londýnskému rivalovi radovali v srpnu 2021.
Na hřišti Evertonu se poprvé změnilo skóre až 30 sekund po startu druhého poločasu. Bryan Mbeumo převzal míč na křídle, několika rychlými kroky se dostal na hranici vápna a přesným obstřelem na zadní tyč rozvlnil síť. Domácí odpověděli sedm minut před koncem základní hrací doby. Tyrique George dostal přihrávku do vápna a dělovou ránou propálil brankáře Lammense na bližší tyči.
O pět minut později se hlavou prosadil střídající Šeško, jenže těsně po uplynutí původně avizovaného pětiminutového nastavení se míč odrazil před vápno United přímo k nohám Maitlanda-Nilese, jenž parádní ranou z 25 metrů do horního rohu branky rozhodl o dělbě bodů. Devětadvacetiletý anglický obránce se trefil hned při svém debutu pár dní po přestupu z Lyonu.
Anglická fotbalová liga – 3. kolo:
Anglická fotbalová liga – 3. kolo:
Ipswich – Liverpool 0:2 (6. a 9. Isak), Newcastle – Bournemouth 2:2 (37. Barnes, 88. Ramsey – 9. Tavernier, 35. vlastní Thiaw), Brentford – Sunderland 1:1 (57. Janelt – 82. Le Fée z pen.), Brighton – Leeds 1:1 (71. Vuškovič – 15. Bogle), Fulham – Crystal Palace 2:3 (11. King, 42. Palacios – 35. a 54. Mitchell, 77. Chilwell), Manchester City – Coventry 1:0 (26. Haaland), Nottingham – Tottenham 0:0, Hull - Aston Villa 0:0, Everton – Manchester United 2:2 (83. George, 90.+6 Maitland-Niles – 46. Mbeumo, 88. Šeško), Arsenal – Chelsea 2:1 (25. Havertz, 50. Ödegaard – 2. Rogers).