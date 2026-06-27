Hodnotím jako neúspěch, nejenom týmu, ale i můj osobní, uznal Koubek po příletu z MS

První dojmy po příletu ze Spojených států amerických a už spíš výhledem do budoucna. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek je přesvědčen, že se mužstvo na mistrovství světa v Americe nedotklo svého výkonnostního maxima. Vyřazení už po skupinové fázi označil čtyřiasedmdesátiletý kouč i jako osobní neúspěch.
Koubek v březnu přes dva zápasy play-off dovedl národní celek po 20 letech na světový šampionát. Na turnaji ale tým ve třech duelech skupiny dvakrát prohrál a remizoval s Jihoafrickou republikou 1:1 a obsadil až poslední, čtvrté místo.
„My jsme věděli už po zápasech v baráži, že herní stránka není úplně v pořádku. Že to bude na mistrovství velmi složité. Nicméně jsme věřili, že máme takovou výkonnost, abychom ze skupiny postoupili. To byl náš cíl, to se nepodařilo. Takže to hodnotím jako neúspěch, nejenom týmu, ale i můj osobní,“ uvedl Koubek.
„Příčiny byly komplexní, složité. Jestli bych měl říct takový ten hlavní důvod, tak myslím, že mužstvo se nedotklo svého prahu maximální výkonnosti, které je schopné. Jako třeba ukázalo v baráži, na to jsme nenavázali,“ doplnil bývalý kouč Viktorie Plzeň, který převzal reprezentaci v zimě.
Kariéru v národním týmu po šampionátu ukončili nejlepší střelec Patrik Schick a obránce Tomáš Holeš, někteří další hráči by je mohli následovat. „Uvidíme, jak se chlapci rozhodnou, to je samozřejmě jejich volba. My každopádně víme i bez ohledu na tento fakt, že mužstvo musíme inovovat, rekonstruovat. To se týká personální otázky. Samozřejmě ztráta Patrika je obrovská, excelentní útočník, ale takhle se rozhodl. Život musí jít dál a my musíme hledat jiné cesty,“ zmínil Koubek.
Myšlenky směřují k Lize národů
Už myslí na budoucnost, na podzim mužstvo vstoupí do elitní divize Ligy národů. „Samozřejmě prvotní emoce měly název zklamání. Ale jak čas běží, tak se zase rodí nové myšlenky, hlavně pokud jde o další budoucí cestu. Takže to potom už byla náplň konzultací, hovorů, které jsme vedli třeba s (generálním manažerem reprezentací) Pavlem Nedvědem i s předsedou (FAČR Davidem Trundou),“ řekl Koubek.
Je mu jasné, že musí dojít ke změnám. „Nemůžu být konkrétní, ale cítím to velice intenzivně. Vím, kde nás tlačí bota a jakým směrem musíme personálně jít,“ řekl Koubek. „Co rozhodne? Určitě výkonnost našich potenciálních adeptů v další éře v zápasech ligových, případně i v zahraničních klubech. Takže budeme to bedlivě sledovat. Máme určitě portfolio adeptů, o kterých budeme uvažovat, aby právě tu inovaci byli schopni nést,“ dodal Koubek.