Fotbalové Euro se odkládá o rok

Ještě před pár týdny těžko myslitelné se stalo skutečností. Fotbalové mistrovství Evropy se letos v létě neodehraje. Podle médií byl šampionát kvůli pandemii koronaviru o rok odložen, na svém Twitteru to uvedla i norská fotbalová asociace. UEFA to zatím nepotvrdila. Přesunutí šampionátu by mělo pomoci jednotlivým zemím dohrát domácí soutěže, které asociace kvůli šíření nákazy přerušily.