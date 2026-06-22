Fotbalisty Karviné po Jarolímovi převzal trenér West

Fotbalisty Karviné po odchodu trenéra Marka Jarolíma převezme Roman West. Délku smlouvy s čtyřiačtyřicetiletým koučem ovšem slezský klub nespecifikoval. West dosud v první lize vedl pouze Slovácko. Jestli v ní ale bude hrát i s Karvinou, není v této chvíli jisté.
Etická komise FAČR před týdnem Karvinou nepravomocně přeřadila do druhé nejvyšší soutěže kvůli tomu, že se předloni podle ní pokusila ovlivnit prvoligový zápas s Českými Budějovicemi a dvojutkání baráže proti Vyškovu. Klub zároveň dostal pokutu deset milionů korun a potrestán byl i představitel MFK a primátor slezského města Jan Wolf.
Karviná se proti vyloučení odvolala, odvolací komise Fotbalové asociace ČR dosud nerozhodla. Klub nicméně figuroval v losu nové ligové sezony.
Dvaačtyřicetiletý Jarolím se Karviné ujal loni na podzim poté, co Martin Hyský odešel do Plzně. Slezany dovedl k největšímu úspěchu v klubové historii, když s nimi v květnu ovládl domácí pohár na úkor Jablonce. Po vyloučení Slezanů z nejvyšší soutěže ale minulý týden zamířil do druholigového polského mužstva Arka Gdyně.
Nyní povede Karvinou West. Před dvěma lety ho angažovalo Slovácko, na lavičce celku z Uherského Hradiště ale odkoučoval jen 12 prvoligových zápasů, než ho vedení odvolalo. Trénoval i druholigovou Opavu, s níž v roce 2022 neuspěl v baráži s pražskými Bohemians 1905. Naposledy působil v třetiligovém B-týmu Olomouce. V Karviné už kdysi vedl mládež. „Těším se nejen zpátky do nejvyšší soutěže, ale hlavně do Karviné – do známého prostředí. Beru to jako životní šanci,“ prohlásil West.
Karvinou mohl převzít už před čtyřmi lety, tehdy jej ale Opava neuvolnila. „Roman je trenér, který dokonale zná naše prostředí i region. Má zkušenosti s prací s mladými hráči a má za sebou i trenérskou štaci v nejvyšší soutěži. Věříme, že jeho kvality, energie a charakter budou pro naše mužstvo přínosem. Přeji mu hodně štěstí a vítám ho zpátky,“ uvedl sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk.
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