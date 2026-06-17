Jarolím opouští potápějící se loď, z Karviné míří do Polska

Další špatná zpráva pro fotbalovou Karvinou. Poté, co byla kvůli účasti v korupční aféře nepravomocně vyloučena z první ligy, klub opustil trenér Marek Jarolím. Dvaačtyřicetiletý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu jen několik dní poté, co celek uzavřel „dohodu o strategické spolupráci“ s pražskou Slavií, s níž je Jarolím dlouhodobě spojován.
Karviná zatím Jarolímův odchod oficiálně neoznámila. Kouč, který se Slezany v květnu vyhrál domácí pohár, si do Polska přivedl i české asistenty Pavla Němce a Martina Červeného, trenérem brankářů bude Tomáš Pokorný.
„Nemůžu se dočkat, až začnu s přípravami na novou sezonu. Já i můj tým uděláme vše, co je v našich silách, abychom Arku vrátili do Ekstraklasy,“ prohlásil Jarolím.
Bývalý ligový záložník převzal karvinský tým vloni na podzim poté, co kouč Martin Hyský odešel do Viktorie Plzeň. Slezany dovedl Jarolím k historicky první vítězné trofeji, ve finále poháru jeho svěřenci zvítězili nad Jabloncem. V lize obsadila Karviná osmé místo.
Gdyně v uplynulé sezoně obsadila v polské nejvyšší soutěži předposlední pozici a sestoupila. Arka před pár dny uzavřela spolupráci s českým mistrem pražskou Slavií, Jarolím přitom právě v Edenu v minulosti působil. Za vršovický klub hrával a poté tam trénoval mládež a B-tým.
Jarolím je po odchodech několika hráčských opor další z klíčových postav, které opouštějí Karvinou. Etická komise Fotbalové asociace ČR v pondělí vyloučila Slezany z nejvyšší soutěže kvůli tomu, že se podle ní předloni pokusili ovlivnit prvoligový zápas s Českými Budějovicemi a dvojutkání baráže proti Vyškovu.
Klub zároveň dostal pokutu deset milionů korun a potrestán byl i představitel MFK a primátor slezského města Jan Wolf. Karvinští se proti verdiktu odvolali.