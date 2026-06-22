Zbrojovka v obnovené premiéře mezi elitou přivítá Spartu. V rozpisu nové sezony je zatím i Karviná

Zbrojovka Brno se po třech letech vrací do nejvyšší soutěže a Moravany čeká pořádně ostrý start. Na Srbskou dorazí v prvním kole pražská Sparta. Plzeň se na úvod představí doma proti Liberci a obhájce titulu Slavia před prázdnými tribunami přivítá Slovácko. Mezi šestnáctkou účastníků první ligy figuruje zatím i Karviná, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala.
Zatím není jisté, s kolika účastníky se první liga dohraje. Po zařazení Karviné chybí v osudí Dukla Praha, která v minulém ročníku coby poslední celek přímo sestoupila.
První liga má zatím tradičních 16 účastníků. Nová sezona začne o víkendu 25. a 26. července. „Ligová fotbalová asociace v tuto chvíli vychází z aktuální situace, tedy ze skutečnosti, že se MFK Karviná proti rozhodnutí etické komise FAČR odvolala, což je její právo. Výsledek odvolacího řízení nechceme ani nemůžeme předjímat, s ohledem na současný stav ale s klubem pracujeme jako s řádným účastníkem Chance Ligy,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.
Další vývoj závisí na tom, kdy rozhodne odvolací komise o odvolání Karviné proti verdiktu etické komise. Pokud by trest potvrdila a stihla by to ještě do začátku nového ročníku, nemusela by se liga hrát jen s 15 celky.
V takovém případě by bylo možné soutěž doplnit, uvedl Bárta. Volné místo by se postupně nabídlo druhému, třetímu a čtvrtému celku uplynulé sezony druhé ligy, tedy Táborsku, Artisu Brno a Ústí nad Labem, případně pak i Dukle, která sestoupila.
Odvolací komise také může trest zmírnit na odečet bodů, liga by se pak odehrála klasicky s 16 mužstvy. Komise může rozhodnout až v průběhu soutěže, což je poměrně pravděpodobné. V případě, že by původní verdikt ponechala v platnosti, výsledky Karviné by byly anulovány a liga by se dohrávala jen v 15 týmech.
Etická komise před týdnem Karvinou nepravomocně přeřadila do druhé ligy kvůli tomu, že se předloni pokusila ovlivnit prvoligový zápas s Českými Budějovicemi a dvojutkání baráže proti Vyškovu. Klub zároveň dostal pokutu deset milionů korun a potrestán byl i představitel MFK a primátor slezského města Jan Wolf.
Ligový podzim bude mít 18 kol, derby „S“ se odehraje už na konci srpna
Podzimní část ligové sezony skončí v neděli 13. prosince a tentokrát bude mít 18 kol, tedy o jedno méně než před rokem. Jarní fáze odstartuje o posledním lednovém víkendu příštího roku. Základní část vyvrcholí 30. kolem 24. dubna, následovat opět bude pětikolová nadstavbová část.
Slavia začne cestu za třetím titulem po sobě zápasy s oběma účastníky baráže v minulé sezoně, po duelu se Slováckem se ve druhém kole představí v Ostravě. Plzeň první dvě kola odehraje doma, naopak Mladá Boleslav venku.
Stejně jako v minulém ročníku se úvodní pražské derby v sezoně odehraje na Spartě, jarní odveta pak bude už ve 20. kole na začátku února v Edenu. V dalším šlágru Slavia v devátém kole v září nastoupí doma proti Plzni. Spartu naopak Západočeši vyzvou na začátku listopadu doma.
Nadstavba se bude hrát v české lize poosmé. Šest nejlepších klubů po základní části se představí ve skupině o titul, šest nejhorších ve skupině o záchranu a čtyři mužstva bude čekat skupina o umístění. Přímo stejně jako v minulých sezonách sestoupí jen nejhorší celek soutěže, 14. a 15. tým bude čekat baráž.
LFA rozšíříla možnosti odkladů pro pohárové účastníky
Ligové grémium schválilo úpravu pravidel pro možné odklady a přeložení utkání v případě klubů, které se budou účastnit evropských pohárů.
„Úspěch českých klubů v evropských pohárech je důležitý nejen pro samotné účastníky, ale pro celý český fotbal. LFA se proto dlouhodobě snaží vytvářet pohárovým zástupcům takové podmínky, aby mohli do evropských utkání vstupovat co nejlépe připraveni. Schválená úprava pravidel je dalším konkrétním krokem, kterým chceme týmům pomoci zvládnout náročný program kvalifikací i hlavní fáze evropských soutěží,“ uvedl Bárta.
V kvalifikační fázi budou moci kluby požádat o odložení ligového utkání i bez souhlasu soupeře. Žádosti bude vyhověno v případě, že mezi dvěma pohárovými zápasy bude přestávka kratší než šest dní, po víkendovém venkovním ligovém utkání bude následovat venkovní duel v evropských pohárech, nebo pokud klub odehraje dvě po sobě jdoucí zápasy evropských pohárů na hřišti soupeře.
Nově upravená pravidla se týkají také účastníků ligové fáze a play-off. Ti budou moci požádat o posunutí ligového utkání o jeden den v případě, že po venkovním zápase v evropské soutěži bude následovat také venkovní duel v lize.