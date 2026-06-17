UEFA před losem předkol zatím kvůli Karviné neupravila nasazení českých klubů

UEFA před losem 2. předkola Evropské a Konferenční ligy zatím nechala v osudí fotbalisty Plzně a Hradce Králové. Neupravila tak nasazení českých týmů kvůli Karviné, kterou etická komise FAČR z důvodu ovlivňování zápasů vyloučila z nejvyšší soutěže.
Slezané coby vítězové domácího poháru zatím formálně zůstávají v závěrečném 4. předkole Evropské ligy, byť není pravděpodobné, že by je evropská fotbalová unie do soutěže pustila.
Zatím není jasné, co to bude pro tuzemské kluby znamenat. Stále reálně hrozí varianta, že by UEFA mohla Česku jedno místo kvůli Karviné bez náhrady odebrat a v nadcházející sezoně by startovala v pohárech jen čtveřice zástupců.
Vyloučena není ani možnost, že by evropská fotbalová unie sáhla k přesunům až po losu.
Etická komise vynesla verdikt v pondělí nejspíš i s ohledem na středeční los 2. předkola pohárů. Očekávalo se, že UEFA spíše nasazení českých klubů upraví, zatím tak ale neučinila. Evropská liga se losuje ve švýcarském Nyonu od 13:00, druhé předkolo Konferenční ligy pak o hodinu později.
Možné scénáře
Pokud by UEFA k úpravám nakonec přece jen sáhla, místo Karviné ve 4. předkole by převzala Plzeň coby třetí tým z domácí nejvyšší soutěže. Hradec Králové by zaujal pozici Viktorie ve 2. předkole Evropské ligy a do Konferenční ligy by se místo votroků posunul Jablonec, který skončil v uplynulé ligové sezoně pátý.
Pokud by UEFA Karvinou vyřadila bez náhrady, Česko by přišlo o jednoho z pěti účastníků pohárů. Pro tuzemský fotbal by to byla obrovská komplikace v boji o co nejlepší postavení v žebříčku národních koeficientů, v němž aktuálně drží 10. pozici, která znamená přímou účast domácího mistra v hlavní fázi Ligy mistrů. V případě vyřazení Slezanů by nejspíš Česko dělilo svůj bodový zisk pěti, i když by mělo ve hře jen čtyři zástupce.
Je možné, že UEFA sáhne k úpravám až po losu 2. předkola. V takovém případě by s původním plzeňským soupeřem hrál Hradec Králové a na protivníka votroků by nakonec narazil Jablonec. UEFA už v minulé sezoně vyřadila tým až po losu, Dunajskou Stredu v kvalifikaci Konferenční ligy zpětně nahradily Košice. Slovenský celek tehdy pykal za to, že měl stejného majitele jako jiný účastník soutěže Györ.
Etická komise FAČR v pondělí vyřadila Karvinou kvůli tomu, že se předloni pokusila ovlivnit prvoligový zápas s Českými Budějovicemi a dvojutkání baráže o nejvyšší soutěž proti Vyškovu. Klub zároveň dostal pokutu deset milionů korun a potrestán byl i představitel MFK a primátor slezského města Jan Wolf. Karvinští se proti verdiktu odvolali.