Klub MFK Karviná se odvolá proti vyloučení z nejvyšší domácí soutěže. Pokud odvolací komise FAČR nestihne rozhodnout do 22. června, sestoupí do druhé ligy Dukla Praha. Etická komise vyloučila Karvinou z první ligy v pondělí kvůli ovlivnění tří zápasů v roce 2024. Slezský klub navíc obdržel pokutu ve výši deseti milionů korun.
Primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf nesmí kvůli ovlivnění prvoligového zápasu s Českými Budějovicemi a barážových utkání proti Vyškovu působit 12 let ve fotbale a dostal třímilionovou pokutu. Klub s verdiktem etické komise nesouhlasí. „Od jakéhokoli údajného nepřípustného ovlivňování hráčů či rozhodčích se naprosto distancujeme,“ uvedlo vedení.
„S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva podat odvolání k odvolací komisi FAČR,“ napsala Karviná v prohlášení.
Čtěte více o korupční kauze
Karviná v první lize končí. Primátor Wolf za ovlivňování dostal ve fotbale stopku na 12 let
15. 6. 2026
Policie v sázkařské kauze obvinila 32 lidí. Karvinský klub se brání, že na vině jsou jednotlivci, ne on
25. 3. 2026
Největší zásah policie v historii českého fotbalu, iniciovala ho FAČR
24. 3. 2026