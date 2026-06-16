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Fotbal

AKTUALIZUJEMEKarviná se hodlá odvolat proti vyloučení z první ligy


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Klub MFK Karviná se odvolá proti vyloučení z nejvyšší domácí soutěže. Pokud odvolací komise FAČR nestihne rozhodnout do 22. června, sestoupí do druhé ligy Dukla Praha. Etická komise vyloučila Karvinou z první ligy v pondělí kvůli ovlivnění tří zápasů v roce 2024. Slezský klub navíc obdržel pokutu ve výši deseti milionů korun.

Primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf nesmí kvůli ovlivnění prvoligového zápasu s Českými Budějovicemi a barážových utkání proti Vyškovu působit 12 let ve fotbale a dostal třímilionovou pokutu. Klub s verdiktem etické komise nesouhlasí. „Od jakéhokoli údajného nepřípustného ovlivňování hráčů či rozhodčích se naprosto distancujeme,“ uvedlo vedení.

„S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva podat odvolání k odvolací komisi FAČR,“ napsala Karviná v prohlášení.

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