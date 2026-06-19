Fotbalisté se po utkání s JAR vrátili na základnu v Dallasu, čekal je volný den

Čeští fotbalisté se po duelu s Jihoafrickou republikou v Atlantě přesunuli letecky zpět do Dallasu, kde mají během světového šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek svým svěřencům po náročném programu naordinoval volnější den. V sobotu se mužstvo v komplexu v Mansfieldu vrátí do tréninku a začne se připravovat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem.
Český celek ve čtvrtek jen remizoval s Jihoafričany 1:1 a výrazně si zkomplikoval boj o postup do vyřazovací fáze. Na turnaji sice po úvodní porážce 1:2 s Koreou poprvé bodoval, ale ztráta s outsiderem ho před závěrečným utkáním skupiny postavila před nutnost zvítězit.
Mexičané už mají jistotu účasti v play-off a prvenství v tabulce, vpřed je ale požene zaplněný Aztécký stadion pro více než 80 tisíc diváků. Utkání se zároveň bude hrát v nezvyklé nadmořské výšce zhruba 2200 metrů.
„Samozřejmě to bude náročné, ale dokud žijeme, budeme bojovat. Dá se říct, že to stále máme ve svých rukou. Stačí vyhrát, samozřejmě to bude těžké,“ řekl ofenzivní univerzál Adam Hložek v rozhovoru, který zveřejnila FIFA.
Český tým se během šampionátu musí vyrovnat s leteckými přesuny k jednotlivým zápasům i se změnami nadmořských výšek. Ve vysokohorském prostředí v Mexiku odehrál i první duel skupiny, naopak základna u Dallasu leží v nížině.
Koubek i vzhledem k náročným podmínkám možná v dalších dnech upraví tréninky. „Hrajeme za pět dní, není tam celý týden. Určitě ty tréninky budou spíš taktického než nějakého zátěžového rázu. Jestli budu upravovat trénink? Nebude to o nějaké herní zátěži, kondici, nemůžete mužstvo zatížit. Spíš technická a taktická cvičení,“ uvedl Koubek.
Jeho svěřenci se u Dallasu budou chystat do úterý, kdy se letecky přesunou do mexické metropole. V dějišti utkání je bude čekat tradiční předzápasový trénink, duel bude mít výkop ve čtvrtek ve 3:00 SELČ.
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