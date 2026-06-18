Zápas Česko – JAR pohledem statistik: změny v sestavě vynesly brzký gól, aktivita ale scházela

Češi na mistrovství světa opět neudrželi vedení a zkomplikovali si situaci ve skupině. Po remíze 1:1 s Jihoafrickou republikou bude muset výběr trenéra Miroslava Koubka v posledním utkání zdolat domácí Mexiko. K lepší výchozí pozici pro kýžený postup nepřispěla ani výrazně pozměněná základní jedenáctka.
Ze zápasové sestavy vypadli zadáci Štěpán Chaloupek s Jaroslavem Zeleným a záložníci Tomáš Souček, Lukáš Provod a Pavel Šulc. Do druhého zápasu na turnaji tak byli oproti souboji s Koreou nově nominováni obránce Tomáš Holeš, záložníci Michal Sadílek, Lukáš Červ a Vladimír Darida a také útočník Adam Hložek.
A právě Sadílek otevřel skóre už v šesté minutě, přičemž si Češi znovu pomohli dlouhým autem Vladimíra Coufala jako v úvodním duelu. Tentokrát český obránce vyslal Adama Hložka po čáře, jenž zrychlil akci zpětnou přihrávkou před vápno, kde Alexandr Sojka vybídl Sadílka a ten neomylně prostřelil Ronwena Williamse v bráně JAR.
Češi se tak postarali na turnaji o dva ze tří gólů vstřelených po autovém vhazování. Sadílek navíc zařídil trefou v čase 5:07 dosavadní nejrychlejší gól světového šampionátu. Zároveň se jedná o druhou nejrychlejší branku v české historii na mistrovství světa – Jan Koller skóroval v roce 2006 proti USA už v čase 4:49.
Změny v sestavě ale k vyšší kreativitě uprostřed hřiště nevedly. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se v prvním poločase zmohli na jednu střelu na bránu (soupeř dokonce na žádnou). Statistiku sice vylepšil ihned po necelých třech minutách druhé půle útočník Patrik Schick, jenž však z dobré pozice hlavičkoval pouze do náruče Williamse.
Schick byl v zápase daleko víc ve hře než v prvním utkání na turnaji, ale ke gólovému efektu to nevedlo. Nakonec si připsal 34 doteků s míčem oproti pouhým jedenácti proti Koreji. Další nebezpečné zakončení hlavičkou zaznamenal po rohovém kopu už jen Ladislav Krejčí.
Češi nakonec vyprodukovali celkem 339 přihrávek (oproti 327 v prvním utkání) – z toho jen 161 na útočné polovině – a vytěžili čtrnáct střel, z nichž jen tři mířily na bránu. Pasivitu dokumentoval také počet vstupů do finální třetiny hřiště (39) ve srovnání s Koreou (52). V dobrém světle se však opět ukázal Sojka. Plzeňský zástupce, jenž vystřídal v 55. minutě, vybojoval míč ze soubojů v osmi případech, což za úvodní hodinu hry nikdo na hřišti nenapodobil.
Po úvodním gólu a počáteční české aktivitě Jihoafričané převzali iniciativu. Jejich držení míče vzrostlo až na 63 % po konci prvního poločasu a utkání dokončili s výsledkem 62 %, což je druhé nejvyšší číslo v jejich historii na světových šampionátech.
Jihoafričané se ale dlouho trápili v zakončení a míč dostali do prostoru brány Matěje Kováře až v 74. minutě na devátý pokus. Nakonec srovnali z penalty po ruce Pavla Šulce. Trefa Teboha Mokoeny však k obratu Jihoafrické republiky nevedla. Potvrdilo se, že Bafana Bafana zatím historicky nedokázali na mistrovství světa otočit stav 0:1 ve vítězství. Ke čtyřem porážkám přidali třetí remízu.