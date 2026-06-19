Trenér Mexičanů Aguirre: Čeká nás komplikovaný zápas. Češi byli navzdory zisku jediného bodu velmi dobří

Přestože si fotbalisté Mexika na mistrovství světa již po dvou kolech zajistili prvenství ve skupině, jejich trenér Javier Aguirre ubezpečil, že závěrečný zápas základní části proti českému týmu v žádném případě nepodcení. Zda dá šanci náhradníkům, sedmašedesátiletý kouč spolupořadatele šampionátu neřekl.
Mexičané po vítězství 1:0 nad Koreou s předstihem postoupili do vyřazovací fáze a na jejich prvenství ve skupině již nic nemůže změnit výsledek zápasu s Českem, který se odehraje ve čtvrtek nad ránem středoevropského letního času. Dá se očekávat, že Aguirre bude před dalším průběhem turnaje šetřit opory a nasadí spíše náhradníky.
„Je hezké, že máme jistotu prvního místa, ale ve fotbale vždy musíte koukat dopředu. Nemůžeme přemýšlet nad tím, že jsme byli dobří. Máme před sebou velmi komplikovaný zápas proti Česku. Musíme se dívat na to, jaký soupeř nás čeká. Naši analytici teď budou rozebírat jeho hru, rozhodně nic nepodceníme,“ řekl Aguirre.
Český tým viděl v obou dosavadních zápasech na šampionátu – při prohře 1:2 s Koreou i rozpačité čtvrteční remíze 1:1 s Jihoafrickou republikou. „Je dobře, že utkání proti Česku zmiňujete. Čeká nás další soupeř, který hraje v rozestavení s pěti obránci. Měl jsem možnost vidět Čechy v obou zápasech proti našim rivalům ve skupině, a i když získali jen bod, byli velmi dobří,“ mínil Aguirre.
„Skvělá hra ve vzduchu, hodně fyzických kontaktů. Rozhodně to nebude jednoduché. Myslím, že pár věcí určitě musíme zlepšit. Dnes jsme dobře bránili, horší to bylo v útoku, předtím zase naopak. Hledáme určité alternativy. Uvidíme, jestli proti Česku dokážeme být lepší na míči,“ doplnil kouč.
Bookmakeři a sázkaři jsou přesvědčeni, že české šance vzhledem k jistému prvenství Mexika ve skupině poměrně výrazně vzrostly. Během několika posledních hodin stoupl kurz na vítězství Aguirreho svěřenců z 1,8:1 až na 2,1:1, zatímco na triumf Koubkova výběru poklesl.
Český tým má po dvou kolech na kontě dosud jen bod a k postupu do vyřazovací fáze potřebuje domácí Mexičany v tamní metropoli v nezvyklé nadmořské výšce zhruba 2200 metrů porazit. Do play-off projdou první dva celky z každé skupiny, které doplní osmička nejlepších z třetích míst.
Čtyři body budou jistě stačit k postupu, ukazují matematické propočty specializovaného statistického účtu Football Meets Data. Páteční analýza po dosud odehraných zápasech na šampionátu naznačuje, že teoretickou naději by český tým mohl mít i při remíze.
Pokud by zároveň Jihoafričané neporazili Koreu, skončil by Koubkův výběr na třetím místě skupiny A s dvěma body a o gól záporným skóre. Takový výsledek podle statistického účtu aktuálně dává jedenáctiprocentní šanci na postup. Češi by museli doufat, že aspoň ve čtyřech z celkových 12 skupin by měl tým na třetí příčce horší bilanci.