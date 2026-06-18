Klíčový zápas v boji o postup ze skupiny MS. Čeští fotbalisté potřebují potvrdit roli favorita proti Jihoafrické republice. Kouč Miroslav Koubek po prvním prohraném duelu s Jižní Koreou (1:2) udělal pět změn v sestavě. Nehraje například Pavel Šulc nebo Tomáš Souček. Do základní sestavy poskočil naopak třeba Michal Sadílek a právě záložník Slavie vstřelil úvodní gól po přihrávce Alexandra Sojky. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a přenosy s live statistikami a multiview na ČT sport Plus.
Sestava českých fotbalistů v utkání s JAR:
Sestava českých fotbalistů v utkání s JAR:
Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Červ, M. Sadílek, Darida (55. Šulc), Sojka (55. Zelený) – Hložek, Schick.