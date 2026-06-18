MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, novinky z českého týmu
Průvodce MSČeský týmProgramSestřihy
Fotbal

MULTIPŘENOSČesko – JAR 1:0. Úvodní gól vstřelil Sadílek


18. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Klíčový zápas v boji o postup ze skupiny MS. Čeští fotbalisté potřebují potvrdit roli favorita proti Jihoafrické republice. Kouč Miroslav Koubek po prvním prohraném duelu s Jižní Koreou (1:2) udělal pět změn v sestavě. Nehraje například Pavel Šulc nebo Tomáš Souček. Do základní sestavy poskočil naopak třeba Michal Sadílek a právě záložník Slavie vstřelil úvodní gól po přihrávce Alexandra Sojky. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a přenosy s live statistikami a multiview na ČT sport Plus.

Nahrávám video
Sadílek dal první gól v klíčovém duelu s JAR
Zdroj: ČT sport

Sestava českých fotbalistů v utkání s JAR:

Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Červ, M. Sadílek, Darida (55. Šulc), Sojka (55. Zelený) – Hložek, Schick.

Související články

Zraněný Jurásek už si na MS nezahraje

18. 6. 2026

Zraněný Jurásek už si na MS nezahraje

Nejsme zahnaní do kouta. Jen musíme být sebevědomější, burcuje kapitán Krejčí

18. 6. 2026

Nejsme zahnaní do kouta. Jen musíme být sebevědomější, burcuje kapitán Krejčí

Koubek: Chceme být nebezpeční dopředu. Jsme schopni zlepšit držení míče a lépe kombinovat

17. 6. 2026

Koubek: Chceme být nebezpeční dopředu. Jsme schopni zlepšit držení míče a lépe kombinovat
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.