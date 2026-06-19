Červ: Všichni víme, že jsme z tohohle zápasu mohli mít tři body, takže nás to mrzí a štve

Lukáš Červ zaznamenal v utkání proti Jihoafrické republice debut na mistrovství světa. Trenér Miroslav Koubek ho dal do zahajovací jedenáctky. Premiéru mu však narušily křeče, kvůli kterým střídal, a remíza českého týmu 1:1. Jelikož stejně jako spoluhráči cítil, že z utkání mohli vytěžit tři body.
Trenér Koubek oproti úvodní prohře s Koreou 1:2 udělal pět změn v sestavě, jednou z nových tváří zahajovací jedenáctky byl i Červ.
„Bylo to krásné, moc jsem si to užíval, než mě zastavily křeče. Ty mě mrzí. Teď bych z toho měl lepší pocit, kdybychom to zvládli vítězně,“ řekl pětadvacetiletý Červ, který opustil hřiště v 78. minutě.
Česko proti Jihoafričanům začalo skvěle a od šesté minuty zásluhou Michala Sadílka vedlo, jenže v 83. minutě vyrovnal z penalty Teboho Mokoena. Národní tým si další ztrátou výrazně zkomplikoval boj o postup. Proti domácímu Mexiku, které je jedním ze tří pořadatelů šampionátu, musí v jeho metropoli naplno bodovat.
„Všichni víme a cítíme, že jsme z tohohle zápasu mohli mít tři body, takže nás to mrzí a štve. Furt máme poslední zápas a budeme v něm hrát o všechno. Je krásné, že si na mistrovství světa můžeme zahrát takový zápas,“ uvedl Červ.
„Věřím, že tady máme tým na to, abychom zvedli hlavy, protože po tom (dnešním) průběhu je máme dole. Ale za týden je nový zápas a ten musíme zvládnout, ať se děje, co se děje,“ řekl středopolař Plzně.
Češi vstoupili aktivně do obou poločasů, na začátku druhého měli příležitosti na navýšení skóre. „Rozhodnout se mohlo, kdybychom dali druhý gól. I tak jsme to měli udržet. Říkali jsme si, že ze hry nám gól nedají, že dobře bráníme z pevného bloku. Penaltu jsem ani neviděl popravdě, jestli byla, tak byla. Škoda,“ mínil Červ.
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