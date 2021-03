Ostudná dohra zápasu v Glasgow. Kúdelu zbili v tunelu, obvinění z rasismu odmítá

Závěr zápasu, v němž Rangers dohrávali bez dvou vyloučených hráčů Kemara Roofeho a Leona Baloguna, byl velmi emotivní. Domácí vývoj neunesli a po jednom z řady jejich surových a nesportovních zákroků přiběhl v 87. minutě Kúdela ke Kamarovi. Finskému hráči tmavé pleti cosi řekl, čímž vyprovokoval strkanici. Kouč Gerrard poté na tiskové konferenci obvinil slávistického stopera z rasismu.

"S Glenem mám velmi silný vztah, stoprocentně mu věřím. Další hráči okolo to slyšeli také. Jsem teď naštvaný. Někdy se během kariéry stanou věci, které jsou důležitější než samotný fotbal. To se stalo dnes. Nyní je to na UEFA. Doufám, že to nezamete pod koberec," citovala skotská média Gerrarda, bývalého kapitána anglické reprezentace.

Kúdelova roztržka s Kamarou v závěru zápasu následovala poté, co domácí obránce Connor Goldson povalil střídajícího Jana Kuchtu a nesportovně mu kopl míč do obličeje. Slávistický obránce sice uznal, že směrem k soupeři pronesl vulgaritu, ale důrazně popřel, že by šlo o cokoliv rasistického.

"Řekl jsem mu: You are fu..ing guy. Bylo to prostě řečeno v emocích po těch dvou červených kartách a několika brutálních zákrocích soupeře. Ale naprosto odmítám rasismus," řekl Kúdela v nahrávce pro média od klubu.