Draho vyšlo Spartu zbytečné vyloučení Johna Mercada v posledním kole základní části. Letenští hráli proti Bohemians více jak 70 minut v deseti a z Ďolíčku vezou prohru 0:2. Slavia tak před nadstavbou zvýšila svůj náskok na Spartu na osm bodů poté, co obrátila vývoj utkání proti Olomouci a zvítězila 2:1. Svůj úkol zvládl Liberec, který ovládl derby na půdě Jablonce výsledkem 2:1 a udržel poslední místo ve skupině o titul.
Dál se prohlubuje trápení Baníku, který na domácím stadionu podlehl Viktorii Plzeň 0:1 a do skupiny o udržení vstupuje jako nejhorší tým soutěže, jelikož Dukla dokázala zvítězit na Slovácku 2:1 a vyšplhala se na 14. příčku. Pražané mají stejně bodů jako patnácté Slovácko, jen o bod méně má na svém kontě poslední Baník. Díky výhře nad Spartou na poslední chvíli pronikli do prostřední skupiny Bohemians na úkor Zlína.
Slavia otočila duel proti Olomouci
Slavia v dohrávaném 27. kole první ligy doma proti Olomouci nezačala nejlépe. Hanáky poslal do vedení po čtvrthodině Václav Sejk a bylo zaděláno na drama. Jenže v 31. minutě byl vyloučen olomoucký stoper Louis Lurvink a obhájci titulu po změně stran v přesilovce otočili skóre zásluhou branek Mojmíra Chytila a Davida Mosese.
Sigma, která po minulé výhře 2:1 nad Slováckem poprvé nebodovala pod dočasným koučem Pavlem Hapalem, skončila na sedmém místě a zahraje si nadstavbovou skupinu o umístění. Semifinálový dvojzápas proti Bohemians 1905 zahájí za týden na hřišti soupeře. Slavia vstoupí do skupiny o titul rovněž v sobotu v Liberci.
Slavia Praha – Sigma Olomouc 2:1 (0:1)
Branky: 58. Chytil, 82. Moses – 15. Sejk. Rozhodčí: Volek – Paták, Antoníček – Orel (video). ŽK: Sejk (Olomouc). ČK: 31. Lurvink (Olomouc). Diváci: 18 608.
Slavia: Markovič – Holeš, Ogbu, Zima (46. Cham) – Douděra (75. Isife), Moses, Sadílek (75. Schranz), Jurásek (85. Oscar) – Provod, Kušej (46. Chytil) – Chorý. Trenér: Trpišovský.
Olomouc: Koutný – Sylla, Král, Lurvink – Hadaš (68. Slavíček), Beran, Baráth (86. Grgič), Ghali – Krivak (52. Mikulenka), Šturm (46. Malý) – Sejk (68. Kliment). Trenér: Hapal.
Sparta si zkomplikovala boj o titul
V posledních týdnech se zdálo, že Sparta ještě zkomplikuje Slavii cestu za titulem, jenže po prohře 0:2 na půdě Bohemians to tak už příliš nevypadá. Letenští hráli od 20. minuty bez vyloučeného Johna Mercada. O naději na dobrý výsledek přišli po přestávce, kdy během dvou minut skórovali Milan Ristovski a Lukáš Hůlka.
Sparta po porážce na Slavii a remíze v Plzni ztratila na jaře v lize teprve potřetí body. Klokani ji v Ďolíčku zdolali poprvé od listopadu 2001, na domácím stadionu se jim to od té doby v 17 zápasech nejvyšší soutěže po sobě nepodařilo.
Bohemians Praha 1905 – Sparta Praha 2:0 (0:0)
Branky: 60. Ristovski, 62. Hůlka. Rozhodčí: Rouček – Zoufalý, Cichra – Starý (video). ŽK: Hůlka, Kareem – Mannsverk, Ševínský, Ryneš, Priske (trenér). ČK: 20. Mercado (Sparta). Diváci: 6219.
Bohemians: Frühwald – Hůlka, Lischka, Kadlec (78. Kovařík) – Kareem, Smrž, Čermák (90. Sosseh), Ristovski, Havel (78. Hrubý) – Matoušek (70. Hilál), Drchal (90. Mikuda). Trenér: Veselý.
Sparta: Surovčík – Sonne (65. Kadeřábek), Ševínský, Sörensen, Mercado – Sochůrek (65. Mannsverk), Kairinen, Irving (24. Ryneš) – Grimaldo (74. Kuol), Haraslín – Kuchta (74. Rrahmani). Trenér: Priske.
Baník klesl ke dnu
Plzeňští zakončili základní část výhrou 1:0 v Ostravě a do nadstavbové skupiny o titul půjdou ze třetího místa. O výhře Viktorie rozhodl v 35. minutě utkání svým sedmým gólem v sezoně Prince Adu. Západočeši díky němu zvítězili po třech kolech.
Naproti tomu Baník prohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou a dál zabředává do hluboké krize. I kvůli triumfu Dukly 2:1 na Slovácku klesl na poslední příčku a bude mít velké starosti se záchranářskými boji v nadstavbě.
Baník Ostrava – Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 35. Adu. Rozhodčí: Černý – Kotík, Malimánek – Kvítek (video). ŽK: Pira, Frydrych, Gning – Kadlec. Diváci: 7094.
Ostrava: Jedlička – Boula (82. Musák), Frydrych, Pojezný – Rusnák (46. Holzer), Kričfaluši, Planka, Sinjavskij – Jurečka (74. Pira), Bewene (59. Šancl) – Gning. Trenér: Smetana.
Plzeň: Wiegele – Krčík, Dweh, Spáčil (72. Kadlec) – Memič (87. Vydra), Červ, Hrošovský, Višinský – Panoš (61. Valenta), Ladra (61. Sojka) – Adu (72. Toure). Trenér: Hyský.
Liberec pronikl do šestky
Vytoužené výhry dosáhli hráči Liberce, když zvítězili v podještědském derby v Jablonci 2:1. V úvodu utkání přitom mohli jít do vedení domácí, ale Lamin Jawo neproměnil penaltu. Hosty poslal v 31. minutě do vedení Toumani Diakité a po změně stran přidal pojistku Raimonds Krollis. V 67. minutě z druhého pokutového kopu pro Jablonec snížil střídající Jan Chramosta, ale srovnat už čerstvý finalista poháru nedokázal.
Liberec vyhrál v podještědském derby poprvé po šesti zápasech, naplno bodoval po dvou kolech a zajistil si účast v nadstavbové skupině o titul. V tabulce mu patří šesté místo. Jablonec v lize podruhé za sebou prohrál a před nadstavbou klesl na čtvrtou příčku o dva body za třetí Plzeň.
FK Jablonec – Slovan Liberec 1:2 (0:1)
Branky: 67. Chramosta z pen. – 31. Diakité, 58. Krollis. Rozhodčí: Nehasil – Kotalík, Slavíček – Berka (video). ŽK: Sobol, Čanturišvili, Jawo – Lexa, Hodouš, J. Mikula, Soliu. Diváci: 5250.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili (82. Malenšek), Okeke (46. Sedláček), Nebyla (68. Puškáč), Sobol – Zorvan (90.+1 Pantalon) – Alégué (46. Chramosta), Jawo. Trenér: Kozel.
Liberec: Koubek – Drakpe, N'Guessan, J. Mikula – Icha, Stránský, Diakité (90.+3 Koželuh), Kayondo (90.+3 Špatenka) – Hodouš (80. Soliu), Lexa (80. Letenay) – Krollis (86. Mašek). Trenér: Kováč.
Dukla není poslední, Slovácko opět padlo
Hráči Dukly se dokázali na závěr základní části odlepit ode dna tabulky, když zvítězili na Slovácku 2:1. Pražané šli do vedení ve 34. minutě po střele Rajmunda Mikuše, domácí sice vyrovnali v nastavení prvního poločasu z kopačky Jana Suchana, ale v 89. minutě rozhodl o výhře hostů vlastní gól Tomáše Huka.
Dejvický celek naplno bodoval po třech kolech, venku v ligové sezoně vyhrál na 15. pokus poprvé a poskočil na 14. příčku. Tým z Uherského Hradiště prohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou.
1. FC Slovácko – Dukla Praha 1:2 (1:1)
Branky: 45.+2 Suchan – 35. Mikuš, 89. vlastní Huk. Rozhodčí: Radina – Kubr, Matoušek – Adámková (video). ŽK: Stojčevski, Trávník – Traoré, Bačkovský. Diváci: 4580.
Slovácko: Urban – Huk, Rundič (58. Ndubuisi), Stojčevski – Ndefe, Trávník (90.+2 Fiala), Kostadinov (78. Krmenčík), Šviderský (68. Tetour) – Havlík, Suchan (68. Juroška), Ouanda (90.+2 Horák). Trenér: R. Skuhravý.
Dukla: Bačkovský – Unušič (77. Šehovič), Hašek, Traoré, Svozil (65. Hunal) – Čermák, Tijani (77. Gaszczyk) – Mikuš (58. Gilbert), Hanousek, Penxa (90.+2 Černák) – Pekhart (58. Milla). Trenér: Šustr.
Hradec potvrzuje dobrou formu
Již nyní mohou sezonu prohlásit za vydařenou fotbalisté Hradce Králové, kteří vyhráli v Teplicích 1:0 a do nadstavbové části půjdou z pátého místa. Páté vítězství v nejvyšší soutěži po sobě vystřelil votrokům z penalty v 67. minutě jubilejní desátou brankou v sezoně kapitán Vladimír Darida. Severočeši prohráli v lize potřetí za sebou a zakončili základní část na 13. místě.
Hradec navázal na týden staré domácí vítězství 2:1 nad pražskou Slavií a před nadstavbou ztrácí dva body na čtvrtý Jablonec. Teplice, které už devět kol po sobě nevyhrály, nadále mají šestibodový náskok na barážové příčky.
FK Teplice – FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
Branka: 67. Darida z pen. Rozhodčí: Wulkan – Hurych, Šůma – Kocourek (video). ŽK: Bílek (Teplice). Diváci: 3054.
Teplice: Trmal – L. Mareček, Halinský, Večerka – Bílek, D. Mareček (70. Kozák), Kodeš (73. Riznič), Náprstek, Radosta – Svatek (72. Zlatohlávek), Krejčí (35. Auta). Trenér: Frťala.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Suchomel, Darida, Dancák (90. Neto), Horák – Kučera (55. Trubač), van Buren (55. Vlkanova) – Mihálik (86. Regža). Trenér: Horejš.
Boleslav i přes výhru padá do skupiny o udržení
Vítězství 3:0 na hřišti Karviné si připsali fotbalisté Mladé Boleslavi. V úvodním dějství se trefil Michal Ševčík, po změně stran na něj navázali Christophe Kabongo a Roman Macek.
Středočeši sice neprohráli v nejvyšší soutěži podeváté za sebou, kvůli výhře Bohemians ale skončili jedenáctí a zahrají si skupinu o záchranu. Slezané prohráli v lize po dvou vítězstvích, už před utkáním ale měli jistotu prostřední nadstavbové skupiny o umístění a semifinále s Pardubicemi.
MFK Karviná – FK Mladá Boleslav 0:3 (0:1)
Branky: 20. Ševčík, 75. Kabongo, 77. Macek. Rozhodčí: J. Beneš – Hájek, Ježek – Adam (video). ŽK: Fiala, Samko – Ševčík, Macek, Krulich. Diváci: 1418.
Karviná: Neuman – Chytrý (46. Boháč), Skyba, Camara (46. Traoré), Milič – Křišťan, Prebsl (78. Fleišman) – Fiala, Samko, Ayaosi (46. Ezeh) – Vinícius (64. Konate). Trenér: Jarolím.
M. Boleslav: Floder – Matoušek, Králik, Karafiát (83. Donát), Hybš – Macek, Kozel – Šubert (63. Kostka), Ševčík (83. Zíka), John (63. Kolářík) – Kabongo (83. Krulich). Trenér: Majer.
Zlín se nakonec spodní šestce nevyhnul
Dlouho, prakticky celou sezonu, se fotbalisté Zlína drželi mimo skupinu o udržení, nakonec si ji ale přece jen zahrají poté, co prohráli v Pardubicích 1:3. Nováček soutěže sice gólem Tomáše Poznara odpověděl na úvodní branku Daniela Smékala, ale v závěru zajistili Východočechům triumf střídající Štěpán Míšek a Abdullahi Tanko.
Zlín klesl na 12. příčku tabulky a v nadstavbě ho čekají boje ve skupině o záchranu. Pardubičtí, kteří v lize vyhráli počtvrté za sebou, měli už před zápasem jistou účast v play-off o umístění, kde se utkají o konečnou sedmou pozici. V semifinále nastoupí proti Karviné.
FK Pardubice – FC Zlín 3:1 (1:0)
Branky: 42. Smékal, 78. Míšek, 89. Tanko – 71. Poznar. Rozhodčí: Vokoun – Pospíšil, Dorotík – Ochotnický (video). ŽK: Ulbrich (Zlín). Diváci: 2283.
Pardubice: Charatišvili – Noslin, Bammens, Konečný – Godwin (63. Saarma), Jelínek, Hlavatý (46. Míšek), Mahuta (86. Boledovič) – Smékal (70. Tanko), Botos (46. Vecheta), Patrák (90. Krobot). Trenér: Trousil.
Zlín: Dostál – Kopečný, Černín, Didiba, Pišoja – Nombil (77. Kolář), Cupák (83. Hellebrand) – Machalík (83. Kanu), Bránecký (46. Ulbrich), Bartošák (60. Pešek) – Poznar (73. Koubek). Trenér: Červenka.