Baník má už čtvrtého trenéra. Smetana končí, záchranu má zařídit Dvorník

Jen čtyři měsíce vydržel u kormidla fotbalistů Ostravy trenér Ondřej Smetana. Po porážce 0:1 s Plzní, po níž Slezané klesli na poslední místo v lize, ho vedení klubu odvolalo. Baník bude mezi elitou zachraňovat dosavadní kouč druholigového B-týmu Josef Dvorník a bude to jeho první angažmá v nejvyšší soutěži. V Baníku podepsal dlouhodobou smlouvu a v této sezoně bude už čtvrtým trenérem Slezanů.
Baník nejprve v říjnu opustil Pavel Hapal, na jehož místo přišel Tomáš Galásek. I on ale na lavičce vydržel pouhé čtyři měsíce, než ho v polovině února vystřídal Smetana. Pod ním Slezané postoupili do semifinále domácího poháru, v němž v úterý podlehli Karviné. V lize s ním však zvítězili v jediném z osmi zápasů a v posledních pěti prohráli. Nyní je čeká nadstavbová skupina o záchranu. Ostrava naposledy sestoupila před deseti lety, v minulém ročníku skončila třetí.
„V lize jsme po březnové reprezentační přestávce nezískali ani bod, pětkrát jsme prohráli a navíc vypadli z poháru, propadli jsme se na sestupové místo. Efekt, který jsme si od únorové změny slibovali, bohužel nepřišel. Museli jsme jednat a reagovat. Jsou před námi klíčové zápasy celé sezony, je nutné dát týmu nějaký impulz a zachránit nejvyšší soutěž,“ řekl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.
„Ondřeji Smetanovi a jeho týmu chci poděkovat za stoprocentní profesionální přístup a nasazení, které pro klub po celou tu dobu odváděl. Bohužel se to nepotkalo s výsledky, což je v naší aktuální situaci to klíčové kritérium, a my jsme už nemohli čekat déle,“ uvedl bývalý gólman Mikloško.
Podle klubového webu se s Dvorníkem posune k „áčku“ i jeho realizační tým, některé personálie jsou ale stále v řešení a Baník o nich bude informovat. Osmačtyřicetiletý Dvorník si odbude premiéru v sobotu proti Mladé Boleslavi.
V minulosti působil jako asistent v Opavě a Teplicích. „Béčko“ Ostravy vedl od léta 2023 a hned v první sezoně s ním postoupil do druhé ligy. V roce 2004 získal s Baníkem jako hráč titul, což se mu povedlo i s Ružomberokem.
Z první ligy sestupuje přímo pouze poslední tým. Na Duklu a Slovácko, jimž patří dvě barážové příčky, ztrácí Baník bod, s oběma celky se utká na jejich hřištích. Od přímé záchrany Ostravu momentálně dělí sedm bodů.
V této ligové sezoně sáhlo ke změně trenéra sedm klubů. Vedle Baníku tak učinily i Plzeň, Pardubice, Karviná, Slovácko, Dukla a Olomouc.