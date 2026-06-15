Do MS vstupují favorizovaní Španělé, Belgie a ostře sledovaní Íránci

V pondělí a v noci na úterý se na fotbalovém MS rozehrají programy skupin G a H. Úřadující mistři Evropy a olympijští vítězové Španělé, kteří patří spolu s Francií k největším favoritům šampionátu, hrají od 18:00 proti Kapverdám. Na ČT sport a ČT sport Plus sledujte druhý zápas skupiny H Saúdská Arábie – Uruguay (od 0:00) a oba zápasy skupiny G Belgie – Egypt (od 21:00) a Írán – Nový Zéland (od 3:00).
Favorizovaná španělská mašina startuje proti nováčkovi
Španělský tým trenéra Luise de la Fuenteho se v poslední době stal téměř nepřemožitelným. Od prohry 0:1 s Kolumbií v přípravě ve Wembley v březnu 2024 je v základní hrací době 30 zápasů neporažený. Od té doby Španělsko zaznamenalo 23 výher a sedm remíz a hraje atraktivní fotbal. Jedinou kaňkou v této sérii byla porážka na penalty po remíze 2:2 po prodloužení s Portugalskem ve finále Ligy národů 2025. Jediný titul mistrů světa získalo Španělsko v roce 2010 a letos na něj bude chtít navázat.
Kapverdy jsou jedním ze čtyř nováčků na MS a s méně než 600 000 obyvateli třetí nejmenší zemí podle počtu obyvatel, která se kdy na šampionát dostala. Pondělní duel pro ně bude prvním dílem příběhu, na který jejich fanoušci čekali celé generace.
Uruguay převzal před třemi lety argentinský kouč Marcelo Bielsa, který se pustil do generační obměny reprezentace. Dvojnásobní mistři světa z let 1930 a 1950 dokázali v kvalifikaci porazit Argentinu i Brazílii nebo postoupit do semifinále Copy América v roce 2024. Jejich výkony jsou však hodně nevyrovnané, v listopadu v přípravném utkání utrpěli debakl 1:5 s USA.
Saúdská Arábie se na minulém turnaji v Kataru postarala o jedno z největších překvapení historie MS, když v úvodním zápase porazila pozdějšího šampiona Argentinu. Maximem země z Perského zálivu je senzační postup do osmifinále hned při debutu na MS právě ve Spojených státech v roce 1994. Dva měsíce před turnajem se Saúdské Arábie ujal řecký trenér Jorgos Donis, který nemá žádné zkušenosti s velkými akcemi.
Irán pod drobnohledem, Belgie vstupuje do boje v dobré formě
Kvůli konfliktu na Blízkém východě bude ostře sledovaná reprezentace Íránu, jejíž účast byla dlouho nejistá. Svěřenci trenéra Amíra Ghálenoeího sehrají všechny tři zápasy skupiny v USA, základnu ale mají nakonec v Mexiku. Utkání budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Írán je v posledních dekádách pravidelným účastníkem MS, ze šesti pokusů ale ani jednou nepostoupil ze skupiny.
Nový Zéland se představí mezi elitou potřetí, naposledy hrál na šampionátu v roce 2010. Mužstvo trenéra Darrena Bazeleyho je v žebříčku FIFA nejníže postaveným týmem mistrovství, patří mu až 85. pozice. Nový Zéland z posledních 11 utkání vyhrál jediné a utrpěl devět porážek.
S dobrou formou vstupuje do turnaje Belgie, bronzový tým ze světového šampionátu 2018. Pod koučem Rudim Garciou prohrála jen úvodní ze 14 zápasů. „Egypt máme nastudovaný, je to jedno z nejlepších mužstev v Africe. Samozřejmě velmi dobře znám i Muhammada Salaha, kterého jsem trénoval v AS Řím, na něj si musíme dát pozor,“ připomněl Garcia největší hvězdu soupeře.
Stejně jako souboj Íránu s Novým Zélandem, i duel Belgie s Egyptem bude prvním soutěžním vzájemným zápasem obou týmů. Egypt se pod koučem Husamem Hasanem pokusí při čtvrté účasti na MS poprvé postoupit ze skupiny.