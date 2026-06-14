Po rodeu se zase naplno trénuje, proti JAR to bude chtít zlepšení

Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Nyní se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě.
Český celek poprvé od porážky 1:2 s Koreou trénoval v kompletním složení. Hned po zápase po návratu z Mexika se v areálu v Mansfieldu připravovali jen méně vytížení hráči, členové základní sestavy absolvovali regeneraci na hotelu.
Trenér Miroslav Koubek vzhledem k vysokým teplotám panujícím v Dallasu znovu naordinoval přípravu na brzké dopoledne. Před tréninkem zastihla tým v Texasu bouřka, na trávníku už na hráče znovu svítilo slunce.
V sobotu dostalo mužstvo poprvé během probíhajícího srazu volno. Odpoledne hráči v městě Fort Worth u Dallasu, kde bydlí, navštívili tradiční rodeo s býky a koni. Kapitán Ladislav Krejčí, útočník Patrik Schick, brankář Matěj Kovář či záložník Michal Sadílek navlékli tradiční kovbojské klobouky.
„Na pozvání jsme byli na rodeu, které má velký význam v tomhle regionu, kde jsme. Bylo to samozřejmě něco jiného než fotbal. S rodeem se v našem běžném životě v České republice nebo po Evropě nesetkáváme. Vidět to na vlastní oči byl zajímavý zážitek,“ řekl.
„Myslím, že po těch asi 17 dnech, co jsme spolu, přišel den volna vhod. Každý přišel na jiné myšlenky a ode dneška se zase soustředíme na Jihoafrickou republiku. Zápas proti Jižní Koreji od nás nebyl dobrý, budeme muset předvést daleko lepší výkon a porazit je,“ doplnil sedmadvacetiletý slávistický středopolař.
V Texasu se bude Koubkův výběr chystat do úterý. Poté odcestuje do Atlanty. Zápas s JAR může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli.