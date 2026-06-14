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Fotbal

Po rodeu se zase naplno trénuje, proti JAR to bude chtít zlepšení


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Sadílek: Víme, že proti JAR musí přijít zlepšení
Zdroj: ČT sport

Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Nyní se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě.

Český celek poprvé od porážky 1:2 s Koreou trénoval v kompletním složení. Hned po zápase po návratu z Mexika se v areálu v Mansfieldu připravovali jen méně vytížení hráči, členové základní sestavy absolvovali regeneraci na hotelu.

Trenér Miroslav Koubek vzhledem k vysokým teplotám panujícím v Dallasu znovu naordinoval přípravu na brzké dopoledne. Před tréninkem zastihla tým v Texasu bouřka, na trávníku už na hráče znovu svítilo slunce.

V sobotu dostalo mužstvo poprvé během probíhajícího srazu volno. Odpoledne hráči v městě Fort Worth u Dallasu, kde bydlí, navštívili tradiční rodeo s býky a koni. Kapitán Ladislav Krejčí, útočník Patrik Schick, brankář Matěj Kovář či záložník Michal Sadílek navlékli tradiční kovbojské klobouky.

„Na pozvání jsme byli na rodeu, které má velký význam v tomhle regionu, kde jsme. Bylo to samozřejmě něco jiného než fotbal. S rodeem se v našem běžném životě v České republice nebo po Evropě nesetkáváme. Vidět to na vlastní oči byl zajímavý zážitek,“ řekl.

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Čeští fotbalisté se po volném dni začali připravovat na druhý zápas na MS
Zdroj: ČT sport

„Myslím, že po těch asi 17 dnech, co jsme spolu, přišel den volna vhod. Každý přišel na jiné myšlenky a ode dneška se zase soustředíme na Jihoafrickou republiku. Zápas proti Jižní Koreji od nás nebyl dobrý, budeme muset předvést daleko lepší výkon a porazit je,“ doplnil sedmadvacetiletý slávistický středopolař.

V Texasu se bude Koubkův výběr chystat do úterý. Poté odcestuje do Atlanty. Zápas s JAR může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli.

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