Skupina H: Favorizovaní Španělé, jihoamerická legenda, africký nováček a arabští mistři senzace

Zatímco Španělé budou chtít potvrdit roli favorita a Uruguay by ráda navázala na svou slavnou historii, pro Kapverdy jde o premiéru mezi elitou a Saúdská Arábie sní o zopakování senzace z Kataru, kdy dokázala porazit pozdější mistry světa z Argentiny. Skupina H tak nabízí zajímavou směsici tradice, ambicí i fotbalové exotiky.
Španělsko
Španělsko patří mezi nejúspěšnější reprezentace posledních dvou dekád. Na mistrovství světa startuje posedmnácté, z toho potřinácté v řadě, a stále těží z odkazu týmu, který mezi lety 2008 a 2012 ovládl světový fotbal. Vrcholem zůstává titul mistrů světa z roku 2010 v Jihoafrické republice. Po zlaté éře tým sice pravidelně postupoval na velké turnaje, ale chyběla mu někdejší lehkost i dominance. Zajímavostí je, že Španělé po triumfu v roce 2010 už nikdy nepřešli přes osmifinále.
V posledních letech reprezentace prošla výraznou generační obměnou. Místo hvězd typu Xavi, Iniesta nebo Sergio Ramos dnes stojí na mladých technických fotbalistech, kteří kombinují tradiční španělské držení míče s větší přímočarostí. Na šampionát přijíždějí Španělé jako jeden z nejkomplexnějších týmů a jeden z největších favoritů. Disponují kvalitní obranou, mimořádně kreativním středem pole i dostatkem individuality v útoku.
Do nominace se nedostal ani jeden fotbalista Realu Madrid, což se stalo poprvé v historii. Největší hvězdou je bezpochyby navzdory svému zranění osmnáctiletý talent Lamine Yamal, který se i přes velmi nízký věk stal jedním z nejnebezpečnějších hráčů. Vedle něj budí respekt záložník Pedri, kreativní motor týmu, a také rychlý Nico Williams.
V nominaci jsou i další tradiční opory: brankář Unai Simón, obránce Marc Cucurella, záložník Martín Zubimendi či útočník Mikel Oyarzabal. Dostalo se i na předloňského držitele Zlatého míče Rodriho či Gaviho, které v poslední době sužovala zranění. Scházejí naopak dlouholeté opory úřadujících mistrů Evropy Dani Carvajal a Álvaro Morata.
Uruguay
Uruguay byla vůbec prvním pořadatelem světového šampionátu a hned v roce 1930 jej také vyhrála. Druhý titul přidala o dvacet let později po slavném triumfu nad Brazílií na stadionu Maracaná. Celkově se šampionátu účastní popatnácté, z toho popáté v řadě. Je vedle Brazílie, Německa, Itálie, Argentiny a Francie jednou ze šesti zemí, které získaly více než jeden titul.
Současný tým vede zkušený trenér Marcelo Bielsa, který reprezentaci vtiskl agresivní a dynamický styl. Mužstvo stojí na kombinaci zkušených opor a nastupující generace. Nejlepší střelec v historii uruguayské reprezentace Luis Suárez se ale do nominace nedostal, v útoku dostal přednost Darwin Núňez, přestože od února nehrál. V záloze Bielsa vsadil na Manuela Ugarteho nebo Nicoláse de la Cruze.
Největší pozornost poutá jedna z klíčových postav Federico Valverde. V obraně nechybí kapitán José María Giménez nebo Ronauld Araújo, brankářskou jedničkou by měl být devětatřicetiletý veterán Fernando Muslera.
Kuriozitou je, že ani ne čtyřmilionová Uruguay získala více světových titulů než mnohem lidnatější fotbalové velmoci, například Nizozemsko, Portugalsko či Belgie. Přepočteno na počet obyvatel jde o jednu z nejúspěšnějších fotbalových zemí historie.
Saúdská Arábie
Saúdská Arábie se na mistrovství světa představí posedmé. Přestože nikdy nepatřila mezi favority, její jméno vzbuzuje respekt zejména díky několika památným překvapením. Největšího úspěchu dosáhli Saúdové v roce 1994, kdy postoupili do osmifinále. Památné sólo Saeeda Al-Owairana proti Belgii bývá označováno za jeden z nejkrásnějších gólů historie šampionátů.
Současný kádr Zelených orlů je výrazně zkušenější než v minulosti. Obránce Saúd Abdulhamíd z Racingu Lens je jediným krajánkem v nominaci, všichni ostatní působí v domácí soutěži, která díky masivním investicím v posledních letech přilákala řadu světových hvězd a výrazně zvýšila svou úroveň.
Mezi nejzajímavější jména patří kapitán a dvojnásobný nejlepší asijský fotbalista roku Salem Al-Dawsari, autor vítězného gólu proti Argentině na MS 2022. Stejně jako gólman Mohammed Al-Owais se představí na třetím mistrovství. Důležitou roli mají také obránce Hassan Al-Tambakti a záložník Mohamed Kanno.
Právě vítězství 2:1 nad Argentinou v Kataru zůstává jedním z největších šoků moderní historie mistrovství světa. Pozdější šampioni tehdy utrpěli svou jedinou porážku na celém turnaji právě v utkání proti Saúdské Arábii. Ta nicméně prohrála 13 z 19 zápasů na MS, což je nejvyšší procento (68 procent) prohraných duelů mezi všemi účastníky, kteří jich na šampionátu sehráli alespoň 15. Pouze z jediného utkání vyšli Saúdi s čistým kontem.
Kapverdy
Pro Kapverdy představuje účast na mistrovství světa historický milník. Ostrovní stát v Atlantském oceánu se mezi světovou elitou objeví vůbec poprvé. Fotbal zde dlouho stál ve stínu afrických velikánů, jako jsou Nigérie, Senegal či Kamerun. V posledních letech však reprezentace udělala obrovský výkonnostní skok a začala pravidelně trápit silnější soupeře.
Kapverdy nemají zástupy světových hvězd, ale disponují mimořádně soudržným kolektivem. Tým je postaven na disciplinované organizaci hry a hráčích působících převážně v evropských soutěžích. Největší pozornost poutají útočník Bénie Traoré a několik zkušených reprezentantů z portugalského a francouzského fotbalového prostředí. V nominaci je i stoper Villarrealu Logan Costa, který kvůli zranění kolena prakticky celou sezonu nehrál. V mládí reprezentoval Francii a je považován za nejlepšího kapverdského fotbalistu. Mezi trojici brankářů se dostal i bývalý americký reprezentant do 20 let Carlos dos Santos, který obdržel od FIFA svolení reprezentovat Kapverdy teprve počátkem května.
Statisticky patří Kapverdy mezi největší překvapení kvalifikace. Na cestě na šampionát dokázaly porazit několik favorizovaných afrických soupeřů a historický postup si vybojovaly zcela zaslouženě.
Zajímavostí je, že mnoho reprezentantů má rodinné vazby na Portugalsko, Nizozemsko nebo Francii. Kapverdský tým tak představuje unikátní směs africké vášně a evropské fotbalové školy. S populací přibližně 600 000 obyvatel jsou Kapverdy třetí nejmenší zemí, která se šampionátu zúčastní.