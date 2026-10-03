Fotbal

Coufal bude chybět kvůli zranění i proti Španělsku, debutovat ale může Naderi


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Zranění nestihl doléčit, a tak bude obránce Vladimír Coufal českým fotbalistům chybět kvůli zranění i ve večerním zápase Ligy národů ve Španělsku. V nominaci k utkání není stejně jako proti Anglii útočník Václav Sejk, naopak nechybí nováček Ryan Naderi. Německý rodák si může připsat premiérový start za českou reprezentaci. Přímý přenos zápasu s bohatým studiem sledujte od 20:00 na ČT sport.

Za Španěly v Oviedu zase nenastoupí hvězdný obránce Pau Cubarsí. Nominaci týmů k zápasu dopoledne zveřejnila UEFA.

Coufal při probíhajícím srazu nastoupil pouze do úvodního utkání proti Chorvatsku před týdnem. Úterní duel s Anglií kvůli problémům s kolenem vynechal a připraven nebude ani na večerní souboj s mistry světa ze Španělska. Národní celek věří, že zástupce kapitána bude k dispozici aspoň na závěrečný zápas srazu v úterý ve Wembley proti Anglii.

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Zdroj: ČT sport

Mezi 23 hráčů nominovaných k utkání se stejně jako v předchozím duelu nedostal útočník Sejk. Kvůli trestu za červenou kartu bude ve Španělsku chybět ofenzivní záložník Pavel Šulc, pro zranění proti Anglii pak už v minulých dnech opustil mužstvo kapitán Sparty Adam Karabec.

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Zdroj: ČT sport

Útočník Naderi se připojil k týmu až v průběhu srazu, rodák z Drážďan před pár dny dostal povolení reprezentovat Česko. Vedle něj si mohou ve Španělsku připsat premiérový start za národní A-mužstvo také brankář Antonín Kinský a defenzivní univerzál Ondřej Kričfaluši.

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Naderi se už připojil k reprezentaci
Zdroj: ČT sport

Oproti utkání s Anglií se dostal zpět do nominace k zápasu Martin Šubert. Mladoboleslavský levý křídelník jako střídající debutoval před týdnem proti Chorvatsku v reprezentačním „áčku“.

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Martin Šubert o touze srovnat se s nejlepšími
Zdroj: ČT sport

Španělé proti českému výběru nechají odpočívat jednu z opor, v nominaci k utkání není devatenáctiletý obránce Barcelony Cubarsí. Naopak mezi 23 hráči nechybí další z hvězd útočník Lamine Yamal.

Utkání v Oviedu začne ve 20:45. Úřadující mistři světa i Evropy ze Španělska vyhráli oba úvodní duely skupiny A3 Ligy národů, naopak hostující celek podlehl doma Chorvatsku i Anglii. Výjimečné utkání čeká na nového trenéra českého mužstva Santiho Deniu, jenž nastoupí proti krajanům.

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Zdroj: ČT sport

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