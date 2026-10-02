Denia: Proč bychom nemohli vyhrát? Jestli chceme uspět, nesmíme chybovat

Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia je přesvědčen, že Česko může zápas Ligy národů proti Španělsku vyhrát, ačkoli se to může zdát jako bláznovství. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete připustil, že duel proti krajanům je pro něj mimořádný, nechce se ale nechat pohltit emocemi.
Španělé coby čerství mistři světa a také úřadující evropští šampioni v základní době či prodloužení už 40 duelů po sobě neprohráli. „Zápas je pro nás velkou výzvou. Chceme ukázat, jak umíme hrát jako tým. Budeme se snažit, aby to proti nám bylo těžké. Budeme se snažit hrát tak, abychom zvítězili. Vím, že si možná myslíte, že to je prostě bláznovství. Ale proč bychom nemohli vyhrát?“ přemítal Denia.
„Španělsko už dlouho neprohrálo. Pro nás je to tedy výborná příležitost, abychom dokázali, jak skvělý tým jsme. Víme, že před sebou máme náročné věci, ale nesmíme na to myslet,“ doplnil kouč, který u české reprezentace v létě po mistrovství světa nahradil Miroslava Koubka.
V úvodních dvou duelech Ligy národů jeho noví svěřenci prohráli doma s Chorvatskem i Anglií, zatímco Španělé v obou zápasech zvítězili. „Samozřejmě Španělsko je mistrem světa, o tom se nedá diskutovat. Ale pořád je to jedenáct proti jedenácti. Samozřejmě jestli chceme uspět, znamená to, že nesmíme chybovat,“ prohlásil Denia.
„Kdybychom chybovali, tak už ze zkušenosti z předchozích dvou zápasů víme, že to soupeři na téhle úrovni potrestají. Potřebujeme, aby každý z nás byl v tom nejlepším stavu, abychom podali ten nejlepší výkon. Všichni včetně fanoušků táhnou za jeden provaz, víc se ani nedá žádat. Pak budou výsledky,“ podotkl Denia.
Zápasem proti krajanům se nechce nechat až příliš svázat. „V současnosti je mou zemí Česká republika. Ano, situace je speciální. (Asistent trenéra) Pablo (Amo), já a ani (trenér brankářů) Rúben (Martínez) nemůžeme přemýšlet o těch emočních záležitostech. Myslíme na náš tým, na to, jak se pokusíme zaskočit Španělsko. Na to, jakým způsobem odehrajeme zápas s naší reprezentací. Samozřejmě si to užijeme,“ řekl Denia.
„Až dojde na hymny, budu tu španělskou samozřejmě respektovat. Pak si užiju tu naši českou hymnu. Už vím, že hovoří o přírodě, o kořenech všech lidí. Opravdu se soustředím na zápas. Na to, jak pracovat se slabinami soupeře, jak je objevit. Abychom hráli jako tým a ukázali své silné stránky,“ doplnil bývalý kouč španělských mládežnických reprezentací.
U několika výběrů dlouhých 12 let spolupracoval s nynějším trenérem mistrů světa Luisem de la Fuentem. „Kromě toho, že je to doslova ten nejlepší kouč na světě, tak nás váže velké přátelství. Těch 12 let jsme spolu nejen pracovali, ale i žili. V dobrých i špatných momentech, ani ve Španělsku není každý den posvícení. I růst trenéra je postupný proces, takže jsme spolu získávali zkušenosti. Výsledky jeho práce jsou výborné, chci mu poděkovat za skvělé zážitky,“ vyzdvihl Denia.
Blízko má i k dějišti utkání Oviedu, za reprezentaci kdysi debutoval v nedalekém Gijónu. „Mám na tuto oblast spoustu krásných vzpomínek. Hráli jsme tady ještě na starém stadionu. Jsem staršího data, pamatuji si ještě ten původní stadion. Tady v Asturii jsem hrál na spoustě různých hřišť,“ líčil Denia.
K premiéře by do sestavy mohl nasadit útočníka Ryana Naderiho, německý rodák dostal během srazu povolení reprezentovat Česko a připojil se k mužstvu. „Jsme nadšení, že jsou hráči, kteří chtějí přistoupit k našemu týmu. Je to mladý hráč, pro budoucnost, hraje ve Skotsku na té nejvyšší úrovni. Jsme z něj nadšení, je plný pozitivní energie. Osobně jsem moc rád, že se k našemu projektu připojil,“ řekl Denia.