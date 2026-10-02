Francie v Lize národů poprvé ztratila body, když remizovala 1:1 s Itálií. Belgie naopak mezi elitou nezaváhala a porazila Turecko 3:0. V druhé lize Robert Lewandowski zaznamenal hattrick při drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6:0. Slovensko ve třetí divizi ztratilo vedení a na Faerských ostrovech remizovalo 1:1.
Čtvrtý tým letošního mistrovství světa i nadále postrádá svého kapitána Kyliana Mbappého, který si v úvodním utkání Ligy národů v Turecku poranil šlachu v levém kolenu. Francie dvakrát zvítězila 1:0 a také dnes se ujala vedení. Po přestávce otevřel skóre Olise. Bastoni ovšem vyrovnal, v závěru byl vyloučen domácí Upamecano a zápas skončil dělbou bodů.
O bod za vedoucí Francií ve skupině A1 je Belgie, která si v Lutychu snadno poradila s Tureckem. Dvakrát se trefil De Bruyne a dostal se již na 40 gólů v mezistátních zápasech. Skóre pak uzavřel belgický rekordman Lukaku, který má v reprezentaci 94 branek a blíží se ke stovce vstřelených gólů.
Bosna a Hercegovina ve skupině B4 remizovala s lídrem tabulky Švédskem 1:1, za domácí nastoupil hráč Plzně Memič. Slávista Nowak byl ve stejné skupině na hřišti u kanonády Polska proti Rumunsku ve Varšavě. V prvním poločase upadl v šestnáctce Lewandowski a rozhodčí přísně vyloučil hostujícího Dragusina. Sám domácí kanonýr pak z nařízené penalty ve svém 170. mezistátním zápase zaznamenal jubilejní 90. gól. Hned po přestávce přidal Lewandowski ještě jeden a v závěru trefou na konečných 6:0 završil hattrick.
Skupinu B2 vede Severní Irsko, které na neutrální půdě v Trnavě porazilo Ukrajinu hladce 3:0. Maďarsko v druhém dnešním utkání skupiny zdolalo Gruzii 1:0.
Slováci po dvou domácích výhrách ve skupině C3 vyrazili na Faerské ostrovy. V jejich základní sestavě nastoupil i plzeňský stoper Vavro, slávista Schranz začal na lavičce náhradníků a přišel do hry v průběhu druhého poločasu. Faeřané si v prvním poločase dali vlastní gól, po přestávce vyrovnali a připravili lídra tabulky o první body.