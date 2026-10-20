Chorý byl vyloučen správně, i podle komise rozhodčích ukázal prostředníček

Sudí Jan Všetečka správně vyloučil útočníka Slavie Tomáše Chorého ve víkendovém utkání 11. kola první ligy s Hradcem Králové, uvedla komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR. I podle ní jednatřicetiletý český reprezentant ukázal směrem k hlavnímu arbitrovi prostředníček.
Chorý nedlouho po souboji s královéhradeckým Tomášem Petráškem, který Všetečka nevyhodnotil jako faul, ukázal na dálku sudímu vulgární gesto. Rozhodčí neváhal a v 55. minutě dosavadní útočnou jedničku Slavie rovnou vyloučil. Slavia v oslabení s Hradcem Králové pouze remizovala bez branek.
„Hráč domácího týmu se při pohledu na rozhodčího dopustí urážlivého gesta, když vztyčí prostředníček jako vyjádření nesouhlasu s jedním z jeho rozhodnutí. Správné rozhodnutí rozhodčího,“ uvedla komise k situaci, kterou rozebrala i ve videu.
Chorý má s disciplínou problémy opakovaně, za poslední dvě sezony dostal už čtvrtou červenou kartu. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s útočníkem ztratil trpělivost a v pondělí uvedl, že nejlepší střelec minulé ligové sezony už za obhájce titulu nenastoupí. Chorého další budoucnost bude klub z Edenu řešit v dalších dnech.
V nedělním zápase Ostravy se Spartou sudí Dalibor Černý po zásahu od videa správně neuznal branku domácího Jiřího Bouly z osmé minuty. Komise potvrdila, že útočník Vít Škrkoň v těsném ofsajdovém postavení bránil ve výhledu hostujícímu gólmanovi Jakubu Surovčíkovi.
Ve 40. minutě naopak chyboval sudí Černý, sparťan Ki-Jana Hoever měl dostat druhou žlutou kartu v zápase za bezohledné šlápnutí na ostravského Filipa Kubalu, což by znamenalo vyloučení. Videorozhodčí nicméně nemohl zasáhnout, zákroky na potenciální žlutou kartu podle protokolu nespadají do jeho kompetencí. Šlágr v Ostravě skončil bez branek.
V utkání Olomouce s Libercem Dominik Starý nakonec správně odvolal gól hostujícího Matěje Mikulenky na 1:1 z úvodu druhého poločasu. Sudí nejprve trefu uznal, ale po zásahu od videa a přezkoumání situace odhalil faul Lukáše Masopusta na domácího brankáře Jana Koutného. Komise nedovolený zákrok potvrdila. Olomouc v duelu zvítězila 1:0.
Nový španělský předseda komise Carlos Clos Gómez, který před sezonou nahradil ve funkci Libora Kovaříka, původně upustil od předchozí praxe komentování sporných verdiktů. Od 10. prvoligového kola se ale komise znovu vyjadřuje ke čtyřem situacím. Nově je vybírá pouze vysílatel soutěže Oneplay Sport, a ne zástupci dalších médií. Komise zároveň zveřejňuje komunikaci mezi sudími a videorozhodčími u přezkoumávaných situací u monitoru.