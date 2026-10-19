Trpišovský: Uzavřeno, Chorý za Slavii již nenastoupí

Tomáš Chorý už za fotbalisty Slavie po vyloučení proti Hradci Králové nenastoupí, řekl trenér Jindřich Trpišovský. S českým reprezentantem po řadě disciplinárních prohřešků a několika vyloučeních již nepočítá. Chorého budoucnost se bude řešit po návratu Slavie z utkání s Fenerbahce.
Chorý byl v sobotním ligovém utkání proti Hradci Králové v 55. minutě vyloučen za nesportovní chování. Rozhodčí Jan Všetečka v zápise uvedl, že útočník směrem k němu ukázal prostředníček. Jednatřicetiletý útočník dostal již čtvrtou červenou kartu za poslední dvě sezony. Trpišovský už po bezbrankové remíze s Hradcem uvedl, že Chorý za trest do Istanbulu nepoletí, a nyní potvrdil, že v týmu končí.
„Plán je, že si musíme poradit bez něj. Už za nás nenastoupí. Jeho další budoucnost se bude řešit po návratu do Prahy, teď s ním v hlavě nepočítám. Soustředíme se na zítřejší zápas. Musíme si s tím poradit stejně jako ve zbytku sezony,“ uvedl Trpišovský na adresu dosavadní útočné jedničky.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík po Chorého excesech v závěru minulé sezony a vyloučení v květnovém nedohraném derby se Spartou řekl, že český reprezentant za Slavii už nikdy nenastoupí. Spoluhráči i trenéři se ovšem za nejlepšího střelce minulé ligové sezony postavili a majitel klubu Pavel Tykač rozhodl, že se do mužstva vrátí. V 11. kole nejvyšší soutěže se ale kontroverzní útočník dopustil dalšího prohřešku.
„To, co se stalo, pro nás bylo velké téma, ale po odletu už jsme to neřešili. Soustředíme se na zápas. V předběžných plánech by stejně nebyl v základní sestavě. Je to tak, jak to je. Tomáš tady není, bude se to řešit s vedením klubu a disciplinárně,“ řekl Trpišovský.
Vyjádření agenta: Postoj vedení klubu neznáme
Zástupce Chorého David Nehoda zatím nezná stanovisko vedení Slavie, řešením situace podle něj ale může být hráčův odchod do zahraničí. V úvahu přicházejí kluby z několika zemí.
Nehoda ještě oficiální stanovisko klubu nezná. „Situace je zatím pořád stejná. Tomáš sice neodcestoval na pohárové utkání, ale připravuje se normálně s A-týmem a čekáme, jak dopadne disciplinární komise. Zatím nemáme žádný signál z vedení Slavie, jak bude na vyloučení reagovat,“ uvedl.
O Chorého měla v poslední době zájem Plzeň, odkud do Edenu přišel, ve hře byly i nabídky ze zahraničí. „Bude samozřejmě důležité, jaký názor k tomu zaujme Slavia. Od toho se odpíchneme. Nějaké nabídky v létě byly. Tomáš chtěl setrvat v Čechách. Dneska to asi přehodnotíme a budeme hledat nějaké zahraniční angažmá,“ přiznal hráčský agent. Možností je podle něj více. „Řecko, Polsko, Kypr. Je nějaký náznak nabídky ze Saúdské Arábie a z Dubaje. Uvidíme. Musíme si taky sednout i se Slavií a říct si, jaké jsou možnosti,“ přiblížil Nehoda.
Svému svěřenci už do duše promluvil. „Nějakým způsobem jsme spolu diskutovali, ale to zůstane mezi námi,“ uvedl s úsměvem. „Myslím, že pořád má platnou smlouvu. A Tomáš ji bude dodržovat. Jeho budoucnost jsme řešili už v létě. Teď se možná malinko něco změnilo, takže uvidíme, co se stane v zimním přestupním období,“ dodal syn bývalého kanonýra a předsedy představenstva společnosti Zdeňka Nehody.