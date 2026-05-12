Sparta remizovala s Plzní, Baník se porážkou na Slovácku přiblížil druhé lize

Sparta ve šlágru třetího kola nadstavby remizovala doma s Plzní bez branek. Letenští sice snížili ztrátu na vedoucí Slavii na čtyři body, jejich pražský rival i tak může už ve středu v případě výhry nad Jabloncem oslavit obhajobu titulu. Ostrava se po porážce na hřišti Slovácka propadla na poslední příčku. Naopak Dukla udělala výhrou v Mladé Boleslavi velký krok k účasti v baráži, dvě kola před koncem má na Baník tříbodový náskok.
Letenští díky dodatečně přiděleným třem bodům za kontumační vítězství na Slavii získali už před zápasem jistotu, že skončí nejhůře druzí v tabulce a v příštím ročníku je čeká hlavní fáze pohárů. Plzni chybí bod ke konečnému třetímu místu.
Ve sparťanské sestavě sice nechyběl brankář Surovčík, jeden z několika hráčů napadených slávistickými příznivci v závěru nedohraného sobotního derby, Letenští i tak nastoupili ve velmi okleštěné jedenáctce.
Z nejrůznějších důvodů jim chybělo hned 17 hráčů, dánský trenér Priske tak musel vsadit na velmi ofenzivní složení s třemi obvykle hrotovými útočníky Kuchtou, Vojtou a Rrahmanim.
Proti oslabenému soupeři měla Plzeň od začátku převahu, první větší možnost si ale vytvořili po čtvrthodině domácí. Kuchta obešel ze strany vyběhnutého gólmana Wiegeleho, ale nikdo z jeho spoluhráčů nezakončil.
Ve 20. minutě mohl otevřít skóre plzeňský Sojka, z úhlu však trefil jen břevno. Hosté měli nadále převahu, řadu akcí ale zbytečně překombinovali.
Pět minut po přestávce vypálil z přímého kopu Ladra, Surovčík však jeho pokus do středu branky vyrazil. Až po hodině se protáhl k šestnáctce domácí Kuol a přízemní střelou těsně minul.
Priskemu nezbývalo moc variant na střídání, na lavičce měl jediného náhradníka z kádru „áčka“ Panáka, který se dostal na trávník po více než měsíci.
Pražané nicméně po změně stran předváděli v oslabené sestavě výkon na hranici možností a v 73. minutě byli jen centimetry od vedení. Enemeho povedený pokus z dálky zastavila tyč.
Na opačné straně vzápětí proti Memičově povedené ráně pod břevno zpoza vápna zasáhl Surovčík a střídající Souaré z dorážky přestřelil. Branka nepadla už ani v otevřeném závěru.
Slovácko porazilo Ostravu 2:1 a má jistotu baráže
Do prvního náznaku šance se v 15. minutě po centru Ndefeho dostal domácí Ouanda, jemuž před Jedličkou chybělo pár centimetrů, aby míč tečoval do sítě.
Baník směrem dopředu nebyl příliš aktivní. K šanci mu pomohla chyba Daníčka v rozehrávce, kdy mu míč vypíchl Gning, jenže střela do odkryté branky z velké vzdálenosti mu vůbec nesedla.
Ve 33. minutě bylo Slovácko velmi blízko vedoucímu gólu, Kostadinovu střelu však z hranice šestnáctky zastavila Frydrychova hruď místo rukavic překonaného Jedličky.
Slezané do druhé půle posílili útok, ale než se stačili zformovat v defenzivě, inkasovali. Trávník si v 55. minutě těsně za šestnáctkou vzal odražený míč a nádhernou střelou pod břevno zajistil svému týmu vedení.
Hosté se nestačili ani vzpamatovat a obdrželi druhý gól. Ndefe vysunul Kanaďana Ouandu, jehož ránu zblízka neměl Jedlička nárok chytnout.
Baník ve druhém zápase po sobě „lovil“ míč ze sítě dvakrát během dvou minut a poté se nemohl dostat do trvalejšího tlaku.
Jedna z mála šancí hostí přišla v 70. minutě, kdy Frydrychovu střelu vyrazil Heča a Pira pak poslal míč z dorážky mimo.
Ostravané se přece jen vrátili do hry poněkud šťastným gólem, když střela Planky olízla Daníčkova záda a skončila za zády Heči.
Ani jeho druhá branka v ligové sezoně Slezanům nepomohla. Závěrečný tlak hostí Slovácko ustálo, naopak třetí gól mohl dát Juroška.
Dukla se výhrou 2:1 v Mladé Boleslavi přiblížila baráži
Dukla šla stejně jako při dubnové remíze 1:1 v Mladé Boleslavi do vedení, tentokrát už ve čtvrté minutě. Gilbert utekl po levé straně a našel před bránou osamoceného Millu, který nadvakrát překonal brankáře Vorla.
Ve 24. minutě si skoro zopakovali gólovou spolupráci Gilbert s Millou, jenž tentokrát napálil z úhlu břevno. Z protiútoku Ševčík z ideální pozice vysoko přestřelil.
Domácí trenér Majer dal najevo nespokojenost s výkonem svého týmu hned čtyřnásobným poločasovým střídáním. Přesto v 55. minutě Středočeši inkasovali znovu.
Tentokrát po levé straně unikl Purzitidis a po jeho centru Gilbert přidal k asistenci i přesný zásah. V 62. minutě vrátil Boleslav do hry Karafiát elegantní patičkou po rohovém kopu.
Zbytek utkání se hrál nahoru dolů, oběma mužstvům ale chyběla přesnost ve finální třetině hřiště. Domácí se dopracovali pouze k několika zblokovaným střelám, vyloženou gólovou příležitost však neměli.
Dukla bodovala v Mladé Boleslavi v pátém ligovém duelu za sebou. Středočeši na svém stadionu prohráli po sedmi zápasech nejvyšší soutěže.
Teplice obratem ve Zlíně odvrátily hrozbu baráže
Ševci v základní části vyhráli oba vzájemné zápasy a i tentokrát začali lépe. Už v páté minutě si na Bartošákův centr u vzdálenější tyče počíhal Machalík a vstřelil svůj druhý ligový gól.
Pak po dlouhém autu míč proskákal až k Poznarovi a kapitán domácích načal druhou padesátku ligových branek. Sedmatřicetiletý útočník si v posledních šesti zápasech připsal pokaždé gól nebo asistenci.
Po závaru před zlínskou brankou vrátil hostům v 25. minutě naději Daniel Mareček, který se na zlínské Letné zapsal mezi střelce i při dubnové prohře svého týmu 2:3.
Do druhého poločasu udělaly Teplice dvě změny, zvýšily aktivitu a v 54. minutě ji korunoval Náprstek vyrovnávacím gólem, při němž se míč odrazil od tyče.
V 73. minutě oslabil Teplice Nyarko po nebezpečném skluzu na Kopečného, hosté ale i v oslabení strhli vedení na svou stranu zásluhou Radosty.
V hektickém závěru vyrovnávací Černínův gól neplatil, naopak v nastavení utekl domácím zadákům střídající Pulkrab a udělal kličku i brankáři.