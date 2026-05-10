Jablonec ve druhém kole nadstavby remizoval doma 1:1 s Hradcem Králové a udržel před ním o dva body čtvrté místo. Hosty poslal do vedení v 25. minutě Ondřej Mihálik, v 85. minutě srovnal střídající David Puškáč. Olomouc podlehla doma 1:2 po prodloužení Bohemians 1905, v součtu s úvodní výhrou 3:1 na hřišti pražského týmu ale postoupili do finále play-off o umístění. V něm se Hanáci utkají s Karvinou, která zvítězila v Pardubicích 3:1 po prodloužení a po úvodní domácí porážce 1:2 dvojzápas nečekaně otočila.
Jako první zahrozil v 10. minutě jablonecký Jawo, jehož střelu po pohledné kombinaci na poslední chvíli srazil skluzující Uhrinčať. Gambijský útočník vzápětí hlavou poprvé prověřil Zadražila.
V 25. minutě však udeřil ze vzduchu Hradec. Horák stříleným centrem našel na přední tyči Mihálika a ten potvrdil střeleckou formu.
Jablonecký odchovanec navázal na gól z minulého kola při porážce 1:3 v Plzni, na jaře zapsal už sedmou trefu a celkově je na devíti brankách v ligovém ročníku.
Po půlhodině mohl zvýšit Vlkanova, z ideální pozice však netrefil. Severočeši se v ofenzivě trápili, což mohl změnit krátce po změně stran Zorvan, který překopl bránu z malého vápna.
Skóre se nezměnilo ani po střelách Jawa a na druhé straně Trubače, v obou případech přerušil gólové oslavy ofsajd. Jablonec byl v závěrečné půlhodině výrazně aktivnější, k šancím ale jejich snaha dlouho nevedla.
Až v 85. minutě se po velkém závaru před bránou odrazil míč ke střídajícímu Puškáčovi a ten pouhých 103 sekund od příchodu na hřiště zaznamenal druhý zásah v ligové sezoně.
O chvíli později střídající Malenšek nastřelil Daridovu ruku a hlavní sudí Černý nařídil penaltu pro domácí. Videorozhodčí ale odhalil, že královéhradecký kapitán stál před pokutovým územím, a z následné standardní situace žádné nebezpečí pro hosty nevzniklo.
Jablonec v 19. vzájemném ligovém duelu na domácím hřišti bodoval s Hradcem poosmnácté. Jedinou porážku utrpěl v květnu 1999. Severočeši bodovali po třech porážkách.
Po úvodních 20 minutách bez větších šancí olomoucký Ghali přihrál do vápna Beranovi, kterého zastavil za hranicí pravidel brankář Frühwald. K zahrání penalty se postavil Sejk, ale jeho tvrdý pokus zamířil jen do břevna.
Po půl hodině hry Bohemians z ničeho nic udeřili. Hůlka nacentroval z pravé strany a obránce Sylla odehrál míč jen k Ristovskému, který ho bezpečně dorazil do sítě.
Úvod druhé půle patřil Sigmě, po hodině hry ale dostal dlouhý balon za obranu hostující Matoušek, po běžeckém souboji přetlačil Lurvinka a i s trochou štěstí překonal Koutného.
Po dvou minutách prodloužení mohl rozhodnout střídající Zeman, v dobré pozici však sám před Koutným zamířil mimo tři tyče.
Když už se zdálo, že utkání dospěje do penaltového rozstřelu, poslal Mikulenka přesný centr na hlavu Šípa, který zblízka nezaváhal a poslal Olomouc do finále skupiny o umístění.
Pardubice dostal v 19. minutě do vedení Vojtěch Patrák po přihrávce Kamila Vacka, který se rozloučil s profesionální kariérou.
Těsně před pauzou srovnal Ousmane Condé a v šesté minutě nastavení otočil stav střídající Jan Fiala. Krátce předtím karvinský Jakub Křišťan neproměnil penaltu.
V prodloužení rozhodl o postupu účastníka nadcházejícího finále domácího poháru Kahuan Vinícius dorážkou Fialovy střely do břevna.
Pardubičtí utrpěli porážku po sérii pěti ligových vítězství, Karviné podlehli poprvé v ročníku po předchozích třech výhrách 2:1 a sezona pro ně skončila.
Výsledky nadstavbové části fotbalové ligy
2. kolo skupiny o titul:
FK Jablonec – FC Hradec Králové 1:1 (0:1)
Branky: 85. Puškáč – 25. Mihálik. Rozhodčí: Černý – Machač, Kotík – Adámková (video). ŽK: Trubač, Kučera (oba Hradec). Diváci: 2649.
Jablonec: Hanuš – Souček (64. Polidar), Tekijaški, Obinaja (83. Puškáč) – Cedidla, Nebyla (83. Malenšek), Sedláček, Čanturišvili – Zorvan (64. Hollý) – Chramosta (46. Alégué), Jawo. Trenér: Kozel.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Petrášek, Čech (87. Čihák) – Suchomel, Dancák (12. Kučera), Darida, Horák – Vlkanova (82. Neto), Trubač – Mihálik (87. Regža). Trenér: Horejš.
Odvetná utkání semifinále skupiny o umístění:
Sigma Olomouc – Bohemians Praha 1905 1:2 po prodloužení (0:2, 0:1)
Branky: 118. Šíp – 31. Ristovski, 61. Matoušek. Rozhodčí: Panský – Nádvorník, Malimánek – Kvítek (video). ŽK: Sejk, Mikulenka – Frühwald, Lischka. Diváci: 4280. První zápas: 3:1, postoupila Olomouc.
Olomouc: Koutný – Sylla, Král, Lurvink (65. Kliment) – Hadaš, Baráth, Beran (106. Janošek), Ghali (78. Růsek) – Krivak (46. Šíp), Šturm (74. Mikulenka) – Sejk (78. Slavíček). Trenér: Hapal.
Bohemians: Frühwald – Vala (63. Kovařík), Hůlka, Lischka, Havel (104. Tichý) – Smrž, Čermák (97. Vondra), Sosseh – Matoušek (63. Mikuda), Ristovski (87. Zeman), Mirvald (87. Kadlec). Trenér: Veselý.
FK Pardubice – MFK Karviná 1:3 po prodloužení (1:2, 1:1)
Branky: 19. Patrák – 45.+3 Condé, 90.+6 Fiala, 101. Vinícius. Rozhodčí: Pechanec – Váňa, Volf – Ochotnický (video). ŽK: Trédl, Míšek – Prebsl, Samko, Kačor, Ayaosi. Diváci: 3477. První zápas: 2:1, postoupila Karviná.
Pardubice: Mandous – Trédl (73. Hamza), Bammens, Konečný – Boledovič (73. Saarma), Jelínek, Vacek (20. Samuel, 91. Vecheta), Mahuta – Hlavatý (28. Míšek) – Tanko, Patrák (46. Smékal). Trenér: Trousil.
Karviná: Neuman – Boháč, Prebsl, Skyba (91. Camara), Labík (100. Fleišman) – Kačor (77. Lawali), Traoré (77. Křišťan) – Condé, Samko (85. Fiala), Ayaosi (112. Milič) – Vinícius. Trenér: Jarolím.