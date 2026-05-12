Disciplinární komise oznámila svůj verdikt po událostech z víkendového derby. Komise podle očekávání zkontumovala zápas ve prospěch Sparty. Slavia, jejíž fanoušci vběhli v závěru na hřiště, dostala za nedohrané derby pokutu 10 milionů korun. Sešívaní také musí odehrát nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy před prázdným hledištěm. Klub již oznámil, že rozhodnutí respektuje a odvolání nepodá.
Komise posuzovala incident podle paragrafů 65 a 66 jako porušení povinností pořádajícího klubu a o nesportovním chování fanoušků a jiných osob. Podle obou z nich mohla sáhnout ke kontumaci utkání, nejvyšší možnou pokutou bylo deset milionů korun. Odečet bodů v těchto paragrafech za přečiny fanoušků Slavii nehrozil.
„Události, k nimž došlo v závěru sobotního utkání mezi Slavií Praha a Spartou Praha, považuje Disciplinární komise LFA za jeden z nejzávažnějších a nejzavrženíhodnějších momentů v historii českého ligového fotbalu. Jejich rozsah, intenzita i samotný charakter jsou o to bolestnější, že přicházejí v době, kdy se českému profesionálnímu fotbalu dlouhodobě daří vlastními aktivitami budovat prostředí, které má být bezpečné, kultivované a důstojné pro všechny jeho účastníky. Podobné excesy tuto snahu zásadním způsobem narušují a poškozují důvěru veřejnosti v profesionální fotbal jako celek,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner.
„Hlavní díl odpovědnosti na sobotních událostech podle disciplinární komise nese domácí klub jako organizátor utkání, který pořadatelsky a bezpečnostně absolutně podcenil a nezvládl jeden z nejrizikovějších zápasů sezony,“ dodala komise v prohlášení. „Domácímu klubu zároveň muselo být zřejmé, že vzhledem k charakteru derby, dlouhodobé rivalitě obou klubů a mimořádně vypjaté atmosféře hrozí při vniknutí fanoušků na hrací plochu závažné bezpečnostní riziko a reálná možnost konfrontace mezi fanouškovskými tábory,“ uvedl Matzner.
Komise udělila pokutu i Spartě, která za nesportovní chování fanoušků (použití pyrotechniky, vhazování pyrotechniky na hrací plochu, výtržnosti fanoušků a poškození zařízení stadionu) zaplatí 600 tisíc korun.
V samostatné české lize byl zápas z důvodu nepřístojného chování fanoušků zkontumován teprve podruhé. Poprvé se to stalo v květnu 2003 a shodou okolností rovněž v utkání Sparty. Duel na stadionu Bohemians 1905 tehdy zůstal nedohrán po napadení asistenta rozhodčího domácím příznivcem.