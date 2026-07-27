Artisu premiéra mezi elitou nevyšla, Brňané podlehli Mladé Boleslavi 2:4

Artis Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehl Mladé Boleslavi 2:4. Hosty poslal už v 5. minutě do vedení David Langhamer, za domácí dvakrát vyrovnal nigerijský útočník Quadri Adediran. V dresu hostů se rovněž dvakrát prosadil útočník Jiří Klíma, který také dal v 65. minutě vítězný gól. Výhru hostů pečetil David Kozel. V nastavení byl vyloučen domácí Dominik Preisler.
Zápas začal pěkně zostra a bez jakéhokoliv oťukávání. Ve 4. minutě pádil v sólu na branku hostů Ndiaye, ale Floder jeho pokus zlikvidoval.
Prakticky z protiútoku se zrodil vedoucí gól na druhé straně. Králikův dlouhý nákop propadl za obranu Brňanů, míče se zmocnil Langhamer a nedal Stoppenovi šanci.
Středočechy rychlé vedení uklidnilo a proti nervózně hrajícímu Artisu získali převahu. Druhým gólem ji mohl zvýraznit John, jenže Šimek v poslední chvíli jeho pokus zmařil.
Artis se prakticky nedostal za polovinu hřiště, ale udeřil z ojedinělého brejku po levé straně. Papalelé našel ve vápně volného Adedirana a nigerijský útočník vyrovnal.
Z dílčího úspěchu se nováček radoval jen chvíli, neboť opět vyhořel v obraně. Na značce pokutového kopu byl po Johnově přihrávce zcela volný Klíma a bez problémů uklidil míč do sítě.
Brňanům šla hra dopředu mnohem lépe a krátce po změně stran potvrdil narůstající tlak Artisu Pospíšil, jehož střela olízla pravou tyč Floderovy branky.
Vyrovnávací gól padl po necelé hodině hry. Papalelé obral o míč na levé straně Matouška, přihrál před bránu na volného Adedirana, který dal svůj druhý gól v zápase.
Přehlídka chybujících obran ale nekončila. V 65. minutě byl po Johnově střele před Stoppenem opět volný Klíma a znovu pohodlně skóroval.
Brněnské trápení v obraně tím neskončilo, v 72. minutě se na levé straně uvolnil Kolářík, našel volného Kozla, který nedal Stoppenovi šanci.
V závěru domácí opět prokázali, že kreativita v útoku jim není cizí, zaměstnali Flodera, ale hrubky v defenzivě už nedokázali napravit. V nastavení to podtrhl svým vyloučením za faul na Šuberta obránce Preisler.
Artis Brno – FK Mladá Boleslav 2:4 (1:2)
Artis Brno – FK Mladá Boleslav 2:4 (1:2)
Branky: 19. a 59. Adediran – 21. a 65. Klíma, 5. Langhamer, 72. Kozel. Rozhodčí: Trska – Dohnal, Pfeifer – Adam (video). ŽK: Floder, Macek, Matoušek (všichni M. Boleslav). ČK: 90.+3. Preisler (Artis). Diváci: 3124.
Artis: Stoppen – Glossoa (68. Harazim), Šimek, Plechatý, Preisler – Carlén (68. Petrák), Pospíšil – Alégué, Adediran (84. Komlejnovič), Papalelé (61. Fomba) – Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
M. Boleslav: Floder – Matoušek (89. Donát), Králik, Karafiát, Hybš – Kozel, Macek – Kolářík (83. Špatenka), Langhamer (71. Zíka), John (71. Šubert) – Klíma (71. Buryán). Trenér: Majer.