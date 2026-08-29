Pogačar po pádu odstoupil z Vuelty a čeká ho operace. V dojezdu se radoval Coquard

Tadej Pogačar nedokončí Vueltu. Slovinský cyklista, který jasně vedl v celkovém pořadí, musel v osmé etapě odstoupit kvůli zranění, které si přivodil v pádu 33 kilometrů před cílem. Vyšetření v nemocnici ukázalo, že utrpěl otřes mozku a zlomeniny krčního obratle a klíční kosti, s níž musí na operaci. Do červeného trikotu lídra závodu se tak před další zkouškou převlékl Enric Mas. Etapu nakonec v hromadném dojezdu vyhrál Bryan Coquard.
Pogačar v rovinaté etapě upadl v pelotonu podle všeho bez cizího zavinění, když pil, a spolu s ním skončilo na asfaltu několik dalších jezdců. Po několikaminutovém ošetření se pětinásobný vítěz Tour de France pokusil nasednout na kolo, ale kvůli bolesti to nedokázal a po chvilce zamířil do sanitky.
„Jeho stav je stabilizovaný. Po důkladném vyšetření v nemocnici mu lékaři diagnostikovali otřes mozku, zlomeninu levé klíční kosti s posunem, stabilní zlomeninu sedmého krčního obratle a četné odřeniny. Naštěstí neutrpěl žádná další vážná zranění ani nemá neurologické následky,“ uvedl Adrian Rotunno, šéf lékařského týmu Pogačarovy stáje UAE Emirates-XRG. „Tadej bude muset podstoupit operaci klíční kosti, která však bude kvůli opatřením souvisejícím s otřesem mozku odložena,“ dodal.
Vzhledem k povaze zranění je tak prakticky vyloučeno, aby Pogačar 27. září na mistrovství světa v Montrealu obhajoval tituly z minulých dvou let. Na Vueltě ho stihl stejný osud jako jeho velkého rivala Jonase Vingegaarda na letošní Tour de France, z níž musel Dán také odstoupit kvůli zlomené klíční kosti při pádu. Později ukončil sezonu.
Na Vueltu letos dorazil Pogačar s cílem stát se devátým cyklistou historie, jenž vyhraje všechny tři Grand Tour. Lídr týmu UAE Emirates-XRG od počátku potvrzoval roli hlavního favorita, ovládl tři etapy a před Masem vedl už téměř o čtyři minuty. Etapový závod sedmadvacetiletý cyklista nedokončí poprvé v kariéře.
Do hromadné nehody se dnes zapletl také Jan Hirt, jenž spolu s dalšími pěti jezdci skončil na zemi zhruba 10 km před cílem v Xeracu. Jediný český účastník závodu dokonce přepadl přes svodidla do příkopu, ale byl schopen pokračovat a etapu se ztrátou dokončil na 137. místě.
Etapa vyvrcholila po 171 kilometrech hromadným spurtem, v němž peloton roztrhal další hromadný pád. Prvního vítězství na Grand Tour se dočkal ve 34 letech Coquard, těsně porazil Dána Madse Pedersena.
Do role lídra se posunul Mas a je prvním průběžně vedoucím Španělem Vuelty od Jesúse Herrady v roce 2018. V čele má člen týmu Movistar náskok rovné minuty před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska a 1:11 minuty před třetím Rakušanem Felixem Gallem. Hirt je dvaadvacátý s odstupem 19:22.
Kvůli Pogačarovu odstoupení se tradiční vyhlašování vítězů a držitelů trikotů neslo v tlumenějším duchu. Mas červený dres přijal, ale z respektu ke zraněnému soupeři si ho neoblékl a držel ho před sebou. „Je to opravdu škoda. Snad se brzy uzdraví. Stále nám ještě (v sezoně) zbývá pár závodů a doufám, že v nich bude v dobré formě,“ řekl Mas o Pogačarovi.
V neděli Vuelta pokračuje 187,5 km dlouhou 9. etapou s šesti vrchařskými prémiemi a cílem na kopci v Alto de Aitana.