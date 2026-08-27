Žádné dárky. Pogačar přespurtoval Mase a má další etapu

Tadej Pogačar vyhrál svou třetí etapu na letošní Vueltě. Ve finiši šestého dne závodu porazil domácího Enrica Mase, před kterým vede celkové pořadí o tři a půl minuty.
Pogačar zaútočil v posledním stoupání dne na Puerto El Bartolo. Ve skupince favoritů nastoupil ke stíhání zbývajících uprchlíků z dlouhého úniku a ani tentokrát s ním nikdo ze soupeřů nedokázal udržet tempo. Necelých 24 km před cílem na dvoukilometrovém nezpevněném prašném úseku ztrácel na čelo půl minuty, ještě před vrcholem ale předjel i do té doby vedoucího Belgičana Ramsese Debruyneho.
Nečekaný soupeř
V závěru prudkého stoupání se na Pogačara nečekaně dotáhl domácí Mas, a dokonce vyhrál vrchařskou prémii. V úvodní technické části závěrečného sjezdu Slovinec znovu zaútočil a Mase předjel, v jedné ze zatáček ale vyjel mimo úzkou silnici a jen těsně se vyhnul pádu.
V posledních 20 kilometrech si dvojice v čele udržovala náskok a díky úspěšné spolupráci v závěrečné rovinaté pasáži nakonec najeli na nejbližší pronásledovatele 46 sekund. Souboj o třetí místo vyhrál Debruyne před Richardem Carapazem. Primož Roglič se musel spokojit se sedmým místem.
„Na vrcholu jsem byl hodně překvapený, jak se kolem mě přehnal jako raketa,“ přiznal Pogačar už s úsměvem v cíli v rozhovoru pro Eurosport. „Vůbec jsem to nečekal, protože mi v rádiu hlásili, že mám před nejbližším pronásledovatelem náskok 40 sekund, a o Enricovi nikdo nemluvil. Takže když mě předjel, byl jsem trochu v šoku,“ vysvětlil.
V posledních 20 kilometrech si čelní dvojice udržovala náskok a díky úspěšné spolupráci v závěrečné rovinaté pasáži nakonec najela na nejbližší pronásledovatele 46 sekund. „Nakonec jsem byl rád, že jsem ho měl v těch posledních deseti kilometrech v protivětru u sebe, protože už jsem neměl žádnou vodu. Věděl jsem, že ve spurtu bych měl vyhrát, ale musím ocenit, že do toho dal až do konce všechno a já tím pádem musel taky jet naplno,“ ocenil soupeře.
Souboj o třetí místo vyhrál Debruyne před Richardem Carapazem. Čtyřnásobný celkový vítěz Vuelty Roglič se musel spokojit se sedmým místem. Jan Hirt dojel na 45. místě se ztrátou 8:44 minuty. V celkovém pořadí mu patří 24. pozice.
Ze závodu v úvodu etapy odstoupil britský cyklista Joshua Tarling, který do Vuelty odstartoval jen týden po smrti mladšího bratra. Devatenáctiletý Finlay Tarling zahynul při srážce s autem při závodě Kolem Portugalska a časovkářský specialista mu účastí na Vueltě chtěl vzdát hold.
Výsledky 6. etapy Vuelty
Výsledky 6. etapy Vuelty
1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 4:12:40, 2. Mas (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost), 5. Tejada (Kol./XDS Astana), 6. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) všichni -46, ...45. Hirt (ČR/NSN) -8:44.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 15:38:27, 2. Mas -3:34, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -4:21, 4. Carapaz -4:50, 5. Gall -4:55, 6. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -5:36, ...24. Hirt -18:45.