Debutant Brennan vyhrál i druhý sprint na letošní Vueltě

Pátou etapu Vuelty vyhrál v hromadném spurtu Matthew Brennan, pro něhož jde již o druhý triumf v letošním ročníku. V červeném trikotu lídra zůstal Tadej Pogačar.
Eetapa zavedla cyklisty po startu v Monaku a etapách ve Francii a Andoře poprvé v 81. ročníku Vuelty do Španělska. Po 173 kilometrech s jedinou horskou prémií třetí kategorie rozhodoval v Roquetes spurt pelotonu, který ovládl přesvědčivě Brennan.
Jednadvacetiletý debutant na Grand Tour využil precizní práce svého týmu Visma-Lease a Bike a zvítězil jednoznačně před Belgičanem Jordim Meeusem a Italem Vincenzem Albanesem. Navázal tak na podobně dominantní výhru z druhé etapy.
V poklidu v hlavním poli dojel den po působivém sólu v Andoře Pogačar a bez problémů uhájil náskok 3:21 minuty v čele průběžného pořadí před krajanem Primožem Rogličem. Čas neztratil ani Jan Hirt a je stále třiadvacátý.
Čtvrteční šestá etapa mezi Alcossebre a Castelló měří 177 km a nabídne čtyři horské prémie, přičemž ta poslední je nejnáročnější první kategorie.