Horskou etapu Vuelty vyhráli v den úmrtí krále Haralda V. norští cyklisté

Horskou etapu Vuelty vyhrál po samostatném úniku norský cyklista Andreas Leknessund. Norský úspěch podpořil druhým místem jeho týmový kolega Tobias Johannessen. Všichni norští cyklisté jeli s černou páskou na paži kvůli úmrtí krále Haralda V.
Sedmadvacetiletý Leknessund oslavil premiérový triumf na Grand Tour v etapě, v níž nejlepší jezdci celkového pořadí v čele s Tadejem Pogačarem o dílčí triumf neusilovali a dali šanci uprchlíkům. Leknessund byl po 150 kilometrech a závěrečném stoupání první kategorie do Aramón Valdelinares v cíli o 34 sekund dřív než krajan Johannessen. Třetím místem s odstupem 47 sekund potvrdil své vrchařské schopnosti Wout van Aert, vedoucí muž bodovací soutěže.
„Byl to mimořádný den pro tým a pro celé Norsko. Tohle je samozřejmě v celém kontextu jen drobnost, ale i díky tomu je tento den ještě mimořádnější,“ uvedl Leknessund. Za vítězství děkoval i parťákovi Johannessenovi, jenž byl podle něj z jezdců v úniku nejlepším vrchařem. „Ale nechal mě jet a prakticky mi tím výhru daroval. Jsem hodně hrdý a vděčný,“ dodal loňský norský šampion.
Pogačar dorazil do cíle devatenáctý s více než čtyřminutovým odstupem. Navzdory tomu dokázal hvězdný Slovinec najet další sekundy na své největší soupeře a před Španělem Enricem Masem nově vede už o 3:50 minuty.
Jan Hirt obsadil 34. místo s odstupem 6:20 na vítěze a stále je čtyřiadvacátý.
V sobotu čeká na cyklisty mezi městy Pucol a Xeraco 171 km dlouhá spíše rovinatá etapa s jednou horskou prémií v závěru. Závod skončí 13. září v Granadě.