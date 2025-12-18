Ve sprintu žen v Le Grand-Bornand triumfovala Švédka Hanna Öbergová před Francouzkou Lou Jeanmonnotovou a Italkou Dorotheou Wiererovou. Nejlepší z Češek Tereza Voborníková doběhla dvanáctá, Markéta Davidová třináctá. Pro obě jde o nejlepší individuální umístění v aktuální sezoně SP.
SESTŘIHSprint v Annecy ovládla Hanna Öbergová, Voborníková dvanáctá, Davidová třináctá
Nejlepší česká biatlonistka aktuální sezony Lucie Charvátová sahala po čistém sprintu, ale minula poslední ránu. „Jak jsem na to začala myslet, že by to mohla být nula, tak to šlo úplně jinam než do terče,“ litovala. Nakonec po jednom trestném kole obsadila 31. místo. Na Voborníkovou a Davidovou ztrácí necelou půlminutu.
Žádná další česká biatlonistka se do stíhacího závodu neprobojovala. Heda Mikolášová obsadila se třemi chybami 84. příčku, Tereza Vinklárková musela na dvě trestná kola a byla devadesátá. Skvělým pátým místem se blýskla Slovenka Paulína Bátovská Fialková, která dlouho vedla, ale čtyři závodnice ji porazily výborným finišem na posledním kilometru.
V úvodním závodě předvánoční zastávky elitního seriálu byla Voborníková s přispěním bezchybné střelby dvanáctá, Davidová s jedním trestným kolem skončila hned za ní. Pro obě je to nejlepší individuální umístění v aktuální sezoně Světového poháru.
Česká jednička minulého ročníku SP Voborníková sice na úvod sezony pomohla ženské štafetě ke třetímu místu v Östersundu, ale individuálně se jí dosud nedařilo. Před závodem bylo jejím maximem 23. místo ze sprintu v Östersundu. Dnes zopakovala tamní čistou střelbu, i když zejména vleže střílela pomalu.
„Já jsem včera (při tréninku) měla hrozný problém s ležkou. Jak jsem měla nepovedenou položku v Hochfilzenu, tak se přihlásily rány dole a cvakala jsem moc. Měla jsem velké obavy, aby se to neopakovalo. Jednoduše jsem si to musela hlídat, měla jsem strach,“ vysvětlila.
V běhu na tom byla o poznání lépe než v předchozích závodech, kdy bojovala s nachlazením. „Ještě trochu dokašlávám, ale už se po zdravotní stránce začínám cítit trošku líp. Kéž by se to už jenom lepšilo, snad jsem už z nejhoršího venku,“ věří Voborníková, která za vítězkou zaostala o 47 sekund.
Nejlepší střelba v aktuálním ročníku SP vynesla na 13. místo Davidovou, která byla třetí nejlepší biatlonistkou s jednou chybou. Mistryni světa z roku 2021 k tomu pomohl devátý běžecký čas. Potěšila ji ale hlavně poměrně přesná muška. „Jsem ráda za tu jedničku. Sice jsem to tam dneska prostála a proležela, ale jedničku beru,“ řekla biatlonistka, která na Voborníkovou v cíli ztratila 1,1 sekundy. Minimálně v úvodu sobotního stíhacího závodu tak pojedou spolu. „To budeme mít docela dobrou jízdu,“ usmívala se Davidová.
V čele vyrovnaného závodu se seřadilo šest biatlonistek s čistou střelbou. Rychlým závěrečným kilometrem rozhodla o vítězství Öbergová, která porazila o 3,3 sekundy Francouzku Lou Jeanmonnotovou. Třetí příčku obsadila se ztrátou 11,4 sekundy na vítězku Italka Dorothea Wiererová. Nedařilo se vedoucí ženě celkového pořadí SP Anné Magnussonové ze Švédska, která skončila až na 38. místě. Žlutý trikot uhájila o jediný bod před Jeanmonnotovou.
Výsledky SP v biatlonu v Annecy – sprint žen (7,5 km):
Výsledky SP v biatlonu v Annecy – sprint žen (7,5 km):
1. H. Öbergová (Švéd.) 19:24,9 (0 tr. okruhů), 2. Jeanmonnotová (Fr.) -3,3 (0), 3. Wiererová -11,4 (0), 4. Vittozziová (obě It.) -14,9 (0), 5. Bátovská-Fialková (SR) -16,2 (0), 6. Minkkinenová (Fin.) -27,0 (0), .. 12. Voborníková -47,0 (0), 13. Davidová -48,1 (1), 31. Charvátová -1:13,4 (1), 84. Mikolášová -3:03,0 (3), 90. Vinklárková (všechny ČR) -3:18,3 (2).
Průběžné pořadí SP (po 6 z 21 závodů):
1. Magnussonová (Švéd.) 317, 2. Jeanmonnotová 316, 3. Kirkeeideová (Nor.) 294, 4. Wiererová 290, 5. Minkkinenová 264, 6. Vittozziová 259, .. 16. Charvátová 126, 26. Voborníková 72, 30. Davidová 67.