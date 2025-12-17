Poprvé naskočila do Světového poháru v minulé sezoně, v právě probíhajícím ročníku se představí taktéž poprvé. Řeč je o mladé biatlonistce Hedě Mikolášové, kterou čeká start v elitním seriálu ve francouzském Annecy. Přímý přenos sprintu sledujte ve čtvrtek na ČT sport ve 14:00, nástřel už od 13:20 na ČT sport Plus.
EXKLUZIVNĚMikolášová před sprintem v Annecy: Jsem takovej malej pes. Ale snad to vyjde
Mikolášová začala sezonu v IBU CUPu, což je soutěž o třídu níž pod svěťákem. „Bylo to asi nahoru a dolů. Běžák byl ze začátku docela slušnej, ale střelba byla taková kolísavá, takže doufám, že se to trochu urovná a bude to už jenom dobrý,“ vyprávěla devatenáctiletá Mikolášová v rozhovoru pro ČT sport.
Ve sprintu byla letos ve druholigové soutěži nejlépe dvanáctá v Obertilliachu. Pak ale třeba nechala devět chyb ve stíhačce, nebo šest netrefených terčů ve vytrvalostním závodu v Ridnaun.
Se střelbou se zkrátka podle svých slov mladá usměvavá závodnice momentálně spíše pere. „Úplně jsem nepřišla na to proč. Někdy dám položku za nula, čistou a rychlou, je to dobrý. A někdy je to prostě horší. Nevím, ještě na tom musím asi zapracovat,“ dodala.
Ve francouzském středisku ji teď čeká teprve druhý individuální start v SP. Je tedy vůbec nervózní? „Jsem spíš ráda, že jsem tady, jsem za to vděčná a beru to jako zkušenosti, takže se těším,“ usmívala se Mikolášová.
Ve sprintu by jí největší radost udělal rychlý běh a přesná střelba. Ale to říká spíš humorně. Prvořadé je, aby měla ze závodu dobrý pocit. „A aby se mi to povedlo. A aby to odjíždělo a padalo.“
Starty českých biatlonistek ve sprintu SP v Annecy
Starty českých biatlonistek ve sprintu SP v Annecy
Tereza Voborníková (25), Heda Mikolášová (57), Lucie Charvátová (70), Markéta Davidová (78), Tereza Vinklárková (82).
Těší ji, že střelnice v Annecy vypadá poměrně „v klidu“. Sníh se během úterka spíše bořil, to ale nepovažovala za vyloženě konečnou zprávu.
Myslí vůbec na stíhačku, nebo by to bylo už vyloženě nadplán? „Asi trošku. Říkám si, že by to bylo super, ale zároveň vím, že jsem tady furt takovej malej pes, takže uvidíme, jak to vyjde.“
Atmosféru uvnitř týmu si pochvaluje. „Mám co sbírat od holek,“ uvedla Mikolášová, jejíž jediným samostatným startem v SP je 97. místo ze sprintu letos na Holmenkollenu.
„I vzhledem k olympiádě dostanou šanci další holky z IBU CUPu. Chceme, aby si vyzkoušely Světový pohár ještě předtím, než v lednu vyvrcholí nominační boje," vysvětlil k nominaci Mikolášové i Terezy Vinklárkové už dříve sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.
V Hochfilzenu navíc dostala prostor i další mladá biatlonová tvář Ilona Plecháčová, v minulé sezoně zase Kateřina Pavlů ve štafetě mistrovství světa v Lenzerheide.