Pokud bude zase nějaká „chytrá hlava“ tvrdit, že globální oteplování neexistuje, nevěřte tomu. Typickým příkladem je třeba počasí v Savojských Alpách. Týden před Vánoci by člověk čekal sněhovou pokrývku, ale zatím je všude zeleno a biatlonisty čeká během třetího dílu Světového poháru sníh technický. Přímé přenosy z francouzského Le Grand-Bornand sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
EXKLUZIVNĚO francouzštině, čočkách a trefování. Charvátová se vrací na místo činu
V Annecy nepomáhá ani přes devět set metrů nadmořské výšky. Přírodní sníh zkrátka a dobře chybí a na tratích je ten technický.
„Bylo to super lyžování, akorát nezávodíme v tenhle čas, takže ve dvě odpoledne to bude vypadat o dost jinak, ještě po klučičím tréninku,“ posteskla si ve středu odpoledne Markéta Davidová v rozhovoru pro ČT sport.
Ta zatím se svou dosavadní střelbou v letošním ročníku SP být spokojená nemůže. Zvlášť na stojce to drhne. A česká jednička to jen potvrzuje.
„Necítím se na té střelnici úplně tak sebevědomě, jak bych potřebovala, ale určitě to nemění nic na tom, že se budu snažit s tím bojovat a úplně se tomu nepoddávat,“ slíbila žena, která byla v Annecy třetí ve sprintu v sezoně 2019/20.
Pozornost bude nejen během čtvrtečního sprintu upřená také na Lucii Charvátovou. České reprezentantce to zatím výborně střílí a stejně tak běhá. Tedy ideální kombinace. Třeba ve stíhačce ve Švédsku se dostala šestým flekem na květinový ceremoniál.
„Samozřejmě mi velmi pomáhá to, že se trefuju. To je důležité pro každý další závod, protože z předchozí zkušenosti mě každá netrefená rána – a obzvlášť třeba ve štafetách – dlouho mrzela,“ vysvětlila Charvátová.
„A právě sbírat všechny své psychické síly vždycky do dalšího tréninku a v podstatě v sobě budovat nějakou další důvěru na střelbu je velmi obtížné. A v momentu, kdy tohle nemusím řešit a vím, že v závodě se mi teď ta střelba povedla, tak o to jednodušší je postavit se na start dalšího závodu,“ doplnila.
Kromě toho, že jí pomohl nový úchop pažby, je tu ještě jedna novinka. „Začala jsem nosit kontaktní čočky, vidím to všechno opravdu o dost líp, ale myslím, že ten pocit na střelbě mám pořád dost podobný,“ zasmála se Charvátová.
Její první start ve svěťáku byl v sezoně 2013/14 shodou okolností právě v Annecy. Ve sprintu si po třech chybách dojela pro sedmdesáté místo.
Starty českých biatlonistek ve sprintu SP v Annecy
Tereza Voborníková (25), Heda Mikolášová (57), Lucie Charvátová (70), Markéta Davidová (78), Tereza Vinklárková (82).
„Ráda se sem vracím. Učila jsem se i francouzsky. Francii mám moc ráda. Ale už jsem to zase všechno zapomněla na to, abych měla francouzsky mluvit,“ zasmála se.
Vedle Charvátové se ve sprintu představí i Tereza Voborníková, Heda Mikolášová, Tereza Vinklárková a Markéta Davidová. Naopak Jessica Jislová se přemístila na soustředění do Ridnaun a třetí díl SP úplně vynechá.
Loňský sprint ve Francii ovládla domácí Justine Braisazová-Bouchetová. Z Češek byla nejlepší Charvátová se dvěma chybami na devatenácté pozici.