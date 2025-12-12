Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Ilona Plecháčová bojují ve sprintu Světového poháru v rakouském Hochfilzenu. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚSvětový pohár v Hochfilzenu – sprint biatlonistek
Sprint biatlonistů v Hochfilzenu ovládl Giacomel, Čechům se nedařilo
Ital Tommaso Giacomel zvítězil ve sprintu biatlonistů v rakouském Hochfilzenu a vyhoupl se na třetí místo v celkovém pořadí Světového poháru. Nejlepší z Čechů byl 22. Vítězslav Hornig.
Pětadvacetiletý rodák ze Sterzingu Giacomel porazil po bezchybné střelbě o čtyři sekundy Francouze Érica Perrota, třetí skončil Philipp Horn z Německa. Pro Giacomela jde o druhé individuální vítězství v kariéře.
Vedle Horniga bodoval ještě Mikuláš Karlík, který obsadil po třech trestných kolech 40. příčku. Michal Krčmář doběhl po dvou střeleckých chybách o tři příčky za ním. Do stíhacího závodu se nekvalifikovali 73. Jakub Štvrtecký a 74. Jonáš Mareček.
Šestadvacetiletý Hornig zahájil závod čistou střelbou vleže. Vestoje ale minul druhý terč a musel na trestné kolo. V cíli obsadil stejnou příčku jako před týdnem ve sprintu v Östersundu.
„Byl to takový standard, který bych chtěl jezdit. Ještě doufám, že se trochu rozjedu, protože jsem se necítil úplně nejlépe. Klasicky se tu potvrdila zrádná střelnice, kdy je příjezd mírně do kopce, a musel jsem hodně dlouho vylehávat na první položce, aby tam ty rány byly,“ řekl Hornig.
Také Krčmář vstoupil do sprintu stoprocentní položkou vleže, na stojce ale minul dvakrát. „Přístup byl mnohem lepší než v Östersundu. Sice je výsledek úplně stejný, dvě trestná kola, ale položky měly rytmus a byly svižné. Bohužel mi dvě rány vypadly, což je strašně moc. Pokud se chceme v této konkurenci s někým rovnat, musí ty rány padat všechny,“ hodnotil Krčmář.
Vítězný Giacomel se posunul na třetí místo v průběžném pořadí Světového poháru. V čele zůstal Nor Johan-Olav Botn, který doběhl po bezchybné střelbě čtvrtý.
Výsledky SP v biatlonu v Hochfilzenu – sprinty:
Výsledky SP v biatlonu v Hochfilzenu – sprinty:
Muži (10 km):
1. Giacomel (It.) 23:04,5 (0), 2. Perrot (Fr.) -4,0 (0), 3. Horn (Něm.) -6,0 (0), 4. Botn -9,1 (0), 5. Laegreid (oba Nor.) -23,0 (0), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -25,0 (1), .. 22. Hornig -1:18,7 (1), 40. Karlík -1:49,7 (3), 43. Krčmář -1:51,4 (2), 73. Štvrtecký -2:43,2 (5), 74. Mareček (všichni ČR) -2:44,6 (4).
Průběžné pořadí (po 4 z 21 závodů):
1. Botn 300, 2. Samuelsson (Švéd.) 224, 3. Giacomel 223, 4. Fillon Maillet (Fr.) 212, 5. Laegreid 192, 6. Perrot (Fr.) 190, .. 21. Hornig (ČR) 60, 37. Krčmář 26, 41. Karlík 22, 61. Štvrtecký 4.