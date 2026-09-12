Williamsová poslala Francii poprvé do boje o světový titul

Francouzské basketbalistky urvaly první místo ve finále světového šampionátu v Berlíně. Domácí výběr porazily hladce 86:64 a v nedělním zápase vyzve lepšího z dvojice Španělsko – USA. Dočká se mistrovství světa finálové reprízy z olympijské Paříže? Sledujte živě od 19:55 na ČT sport Plus.
Francouzky mají ve sbírce dvě olympijská stříbra a 12 medailí z evropských šampionátů v čele s dvěma tituly, ale na mistrovství světa byly dosud nejlépe třetí v roce 1953. Čekání na finálovou účast ukončily v Berlíně rázně, když vyhrály všech pět dosavadních zápasů. Němky jim byly nejvyrovnanějšími soupeřkami, ale ani jim francouzské basketbalistky nedaly šanci.
Za výhrou vedla favorizovaný tým autorka 22 bodů Gabby Williamsová. Janelle Salaünová, která v minulé sezoně nastupovala za USK Praha, přispěla k vítězství 14 body a 11 doskoky. Další nedávná opora českých šampionek Valériane Ayayiová zaznamenala deset bodů.
„Ještě nemáme zdaleka hotovo,“ řekla Salaünová podle agentury AFP. „Chceme tu nejcennější medaili,“ prohlásil trenér Jean-Aimé Toupane.
Ve finále jeho tým narazí nejspíš na Američanky, které usilují o pátý světový titul v řadě. Francouzky by jim rády oplatily bolestnou porážku 66:67 z finále olympijského turnaje v Paříži. „Bylo by to skvělé jim to vrátit. Ale na druhou stranu, nejdeme do toho s myšlenkou na pomstu. Sestava je jiná, je to jiná soutěž. Od olympijských her jsme se všechny posunuly a změnily. Cílem je pokračovat v tom, co děláme od začátku,“ uvedla rozehrávačka Leila Lacanová.
Němky si při druhé účasti na mistrovství světa zahrají o bronz. V roce 1998 skončily jedenácté.
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