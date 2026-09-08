Basketbal

Maďarské basketbalistky jsou po 40 letech ve čtvrtfinále MS, Němky slaví historický postup


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Maďarské basketbalistky se po 40 letech probojovaly do čtvrtfinále mistrovství světa a ve čtvrtek vyzvou americké hvězdy, které usilují o páté zlato za sebou. V předkole Maďarky porazily 84:63 Japonky. Své další soupeřky už znají i Belgičanky, evropské šampionky se utkají s domácí reprezentací. Němky zdolaly Korejky 94:56 a jsou mezi nejlepší osmičkou na MS poprvé.

V poločase zápasu Maďarsko – Japonsko ještě byl rozdíl ve skóre jen tři body ve prospěch evropského týmu. Třiadvaceti body pomohla Maďarkám k vítězství Réka Leliková, k tomu přidala osm doskoků a čtyři asistence.

Naopak německé basketbalistky mířily za životním úspěchem od začátku. Využily dokonale výškovou převahu a v poločase měly navrch o 17 bodů (46:29). K jasnému vítězství nakonec přispěla nejvíce 19 body kapitánka Marie Gülichová.

Na své soupeřky pro boj o semifinále čekají Španělky a Francouzky. Ve středu nastoupí v předkole Portoriko proti Číně a další soupeř českého týmu ze skupiny Itálie proti Austrálii. 

Češky se ve třech zápasech vítězství nedočkaly, uzavřely skupinu D a celkově obsadily předposlední 15. místo.

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