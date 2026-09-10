Američanky jasně porazily Maďarsko a jsou v semifinále MS. Čína zůstane bez medaile

Americké basketbalistky ve čtvrtfinále mistrovství světa rozstřílely 108:56 Maďarsko a postoupily do semifinále. V něm vítězky posledních čtyř šampionátů nastoupí buď proti Austrálii, nebo Španělsku. Naopak Čína již dohrála. Ve čtvrtfinále podlehla Francii 61:90.
Američanky nedaly soupeřkám šanci a už po první čtvrtině vedly 36:12. O poločase měly favoritky náskok 59:30 a podle FIBA zaznamenaly nejvíce bodů v prvním poločase v historii svých vystoupení na šampionátech.
Na vítězství se 19 body podílela nejlepší střelkyně zápasu Napheesa Collierová, Rhyne Howardová přidala 15 bodů. Na dvouciferný počet bodů (10) se dostaly také Caitlin Clarková, Kahleah Copperová a Jackie Youngová.
Výběr USA na mistrovství světa vyhrál 34. zápas za sebou. Naposledy na šampionátu prohrál v roce 2006 v semifinále s Ruskem. Američanky, které si ve skupině zahrály i s českou reprezentací, jsou také s 11 zlaty nejúspěšnějším týmem v historii turnaje.
Další přemožitel českého týmu ze skupiny Čína nenaváže na finálovou účast z předchozího šampionátu. Asijský tým, jenž musel absolvovat středeční předkolo play-off, podlehl o 29 bodů Francii. Olympijské finalistky z domácích Her v Paříži se v současném formátu dostaly do semifinále poprvé a budou usilovat o první medaili od premiérového MS v roce 1953, kdy skončily třetí ve finálové skupině.
Vítězný tým se opíral o autorky 15 bodů Marine Johannésovou a Janelle Salaünovou, o bod méně zaznamenala Gabby Williamsová. Čínská hvězda Chan Sü si v pátém utkání na turnaji poprvé nepřipsala double double, k 21 bodům přidala devět doskoků. Devatenáctiletou 223 cm vysokou Čang C'-jü udržely Francouzky na sedmi bodech. Dalším soupeřem Francie bude vítěz duelu mezi domácím Německem a Belgií.
Výsledky MS basketbalistek
Výsledky MS basketbalistek
USA – Maďarsko 108:56 (36:12, 59:30, 93:47)
Nejvíce bodů: Collierová 19, Howardová 15, Clarková, Copperová, Youngová všechny 10 – Leliková 12, Töröková 11, Josepovitsová 9.
Francie – Čína 90:61 (25:20, 48:31, 70:48)
Nejvíce bodů: Johannesová a Salaünová po 15, Williamsová 14 – Chan Sü 21, Jang Šu-jü 19, Luo Sin-jü a Čang C'-jü po 7.