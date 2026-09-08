Ptáčková: Ukázaly jsme tu obrovskou bojovnost

Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková ocenila po vyřazení z MS bojovnost svých svěřenkyň. Češky v Berlíně hrály bez zraněných opor Emmy Čechové a Julie Reisingerové a dvakrát byly blízko tomu, aby silnější soupeřky dokázaly zaskočit.
„Přes veškerý můj respekt ke všem hráčkám, když nemáte úplně kvalitu, tak víte, že musíte udělat něco navíc. A to si myslím, že tým se pak semkne. Takže tady bylo hlavně to něco navíc. To, že jsme musely jít za nějakou hranu. Že jsme musely jít někdy i z nějakého našeho komfortu. Byla vidět obrovská bojovnost celého týmu,“ řekla Ptáčková.
Při absenci opor Čechové a Reisingerové i dalších pivotek si odbyly premiéru Natálie Koucká a také devatenáctiletá Kateřina Kalná. A týmu pomohla při dalším návratu pětatřicetiletá Alena Hanušová, která se v Berlíně definitivně rozloučila s reprezentační kariérou. „Kdo by řekl před pár měsíci, že Naty Koucká tady odehraje takové minuty, že Alena Hanušová s těmi zdravotními problémy, které má, do toho vletí naprosto naplno a vlastně se obětuje. Jsem úplně nadšená z toho, jak k tomu přistoupila,“ uvedla Ptáčková.
Vyzdvihla i další opory týmu vedle klíčové rozehrávačky Elišky Joklové, která přiletěla těsně před turnajem z Minnesoty z WNBA. „Julča Pospíšilová byla neuvěřitelná celou přípravu. Já bych řekla, že nás fakt držela. Veronika Voráčková si myslím, že přijela letos s úplně jiným nastavením v útočné fázi chtít hrát 1 na 1, což ne vždycky tak bylo. Takže tam si myslím, že oproti těm letům předchozím je za mě velký pokrok, možná v nastavení hlavy. Proti USA mě třeba potěšila Gába Andělová, cítila jsem, že tady není úplně ve špatné formě. Možná mohla dostat o něco minut víc, ale to je to kdyby. Ale v pondělí jsem viděla, že jí dám větší příležitost. A myslím, že i ona se toho zhostila velmi dobře,“ prohlásila Ptáčková.
V listopadu čekají tým hned tři duely kvalifikace mistrovství Evropy ve Španělsku a doma s Chorvatskem a Bulharskem. „Já si myslím, že je ale potřeba, aby se některé hráčky po zranění vrátily do sestavy. Protože tady, jak jsme byly složené, tak jsme fakt dělaly, co jsme mohly a nějaký nadstandard. Musely jsme něco riskovat. Ono to možná tak nevypadá, ale my jsme musely trochu přistoupit jinak k věcem v obraně. Riskovaly jsme možná některé střely z dálky, musely jsme si víc pomáhat,“ uvedla Ptáčková.
Chybět jí bude stále Čechová a s otazníkem je Reisingerová. „Já za Julču asi nebudu mluvit. Zřejmě tam i nějaká šance třeba bude, ale to je fakt spíš otázka na ni,“ uvedla Ptáčková. „Aby tým mohl růst dál, tak potřebujeme ty hráčky zpátky. A není to jenom o Julče a Emmě. Jsou to holky, které dostaly před čtyřmi lety na mistrovství Evropy šanci, třeba Dominika Paurová, když budu jmenovat. Když se tyhle holky vrátí zpátky a bude tady konkurenční prostředí, což teď moc nebylo, tak to si myslím, že tým může ještě posunout nahoru,“ konstatovala Ptáčková.
Na boj o olympijské hry v roce 2028 v Los Angeles ještě nemyslí. „Asi je to daleko, protože teď fakt nás čeká hlavně kvalifikace na mistrovství Evropy. Ta se musí povést. Takže to je maximální soustředění na listopad a uzdravení všech hráček. V listopadu do toho musíme jít opravdu s maximální koncentrací a stejným nasazením jako tady,“ dodala Ptáčková.