Čínské basketbalistky postoupily přes Portoriko do čtvrtfinále

Čínské basketbalistky porazily na mistrovství světa v Berlíně v předkole play-off 75:72 Portoriko a udržely si šanci na zopakování finálové účasti z minulého šampionátu. Ve čtvrtfinále se jedny z přemožitelek českého týmu ze skupiny střetnou s Francií.
Čína sehrála s Portorikem vyrovnaný duel, v němž se dvaadvacetkrát změnilo vedení a největší náskok jednoho týmu byl šest bodů. I ve svém čtvrtém utkání na turnaji zaznamenala double double 205 cm vysoká čínská hráčka Chan Sü, tentokrát za 21 bodů a 11 doskoků. Portoriku ke zopakování čtvrtfinále z roku 2022 nepomohlo ani 24 bodů a devět doskoků Trinity San Antoniové.