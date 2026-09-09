Basketbal

Čínské basketbalistky postoupily přes Portoriko do čtvrtfinále


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Čínské basketbalistky porazily na mistrovství světa v Berlíně v předkole play-off 75:72 Portoriko a udržely si šanci na zopakování finálové účasti z minulého šampionátu. Ve čtvrtfinále se jedny z přemožitelek českého týmu ze skupiny střetnou s Francií.

Čína sehrála s Portorikem vyrovnaný duel, v němž se dvaadvacetkrát změnilo vedení a největší náskok jednoho týmu byl šest bodů. I ve svém čtvrtém utkání na turnaji zaznamenala double double 205 cm vysoká čínská hráčka Chan Sü, tentokrát za 21 bodů a 11 doskoků. Portoriku ke zopakování čtvrtfinále z roku 2022 nepomohlo ani 24 bodů a devět doskoků Trinity San Antoniové.

Přečtěte si také

Maďarské basketbalistky jsou po 40 letech ve čtvrtfinále MS, Němky slaví historický postup

8. 9. 2026

Maďarské basketbalistky jsou po 40 letech ve čtvrtfinále MS, Němky slaví historický postup
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.