Setkání s fanoušky a autogramiádu stihl krátce po příletu do Prahy basketbalový rozehrávač Tomáš Satoranský, který se v předkvalifikaci mistrovství Evropy v pražské hale na Královce proti Belgii rozloučí s bohatou reprezentační kariérou. Ve středu ještě odehrál za Hapoel Tel Aviv duel Evropské ligy na palubovce Olympiakosu Pireus a v pátek se v Poděbradech zapojí do přípravy českého týmu. Rozlučku odvysílá v neděli živě ČT sport a ČT sport Plus.
„Ovládá mě nervozita. Samozřejmě včera jsem měl ještě zápas proti Olympiakosu, takže to se člověk musí soustředit na ty klubové věci, ale už v hlavě ten poslední zápas má. Doufám, že mi bude pomáhat to, že je to oficiální zápas, který je velice důležitý, protože potřebujeme vyhrát. Takže snad dokážu potlačit ty emoce, ale určitě to nebude jednoduché pro mě,“ řekl Satoranský.
Potěšilo jej, že setkání s fanoušky v nabitém programu stihl. „Jsem za to rád, že máme ještě možnost se s nimi vidět před tím zápasem. Po tom zápase to bude asi dost složité, bude tam hodně lidí z mé rodiny, kamarádů. Takže jsem rád, že jsme si našli čas a mohl jsem přijet,“ prohlásil Satoranský, který je jedním z pěti českých basketbalistů se zkušenostmi z NBA vedle Welsche, Jiřího Zídka, Jana Veselého a současného hráče Portlandu Víta Krejčího.
Letitý tahoun reprezentace se rozloučí s národním týmem po 18 letech a na velké bilancování zatím nemá myšlenky. „Myslím si, že spíš po kariéře bude mít člověk čas na to, aby na to pomyslel, co všechno zažil a co všechno dokázal za těch tolik let. Přece jenom ta sportovní kariéra, když běží, tak je těžké si některé věci uvědomovat. Ale 18 let je samozřejmě hrozně dlouhá doba a zažil jsem toho neskutečně moc,“ uvedl Satoranský.
Národnímu týmu pomohl v roce 2019 na mistrovství světa v Číně k historickému šestému místu a pod pěti kruhy se dočkal účasti v roce 2021 v Tokiu. Tam spolu s tenistkou Petrou Kvitovou nesl českou vlajku na slavnostním zahájení.