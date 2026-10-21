Satoranský uzavře v zápase proti Belgii reprezentační kariéru

Konec jednobsáhlé kapitoly se blíží. Tomáš Satoranský uzavře v neděli 29. listopadu v Praze na Královce v zápase předkvalifikace o mistrovství Evropy proti Belgii kariéru v reprezentaci.
„Ahoj, zdravím vás všechny do Česka. Chtěl bych vás pozvat na můj poslední zápas za národní tým. Hrozně rád bych, kdybyste tam přišli všichni a mohli si se mnou užít tenhleten poslední zážitek v nároďáku. Uvidíme se na Královce,“ zve Satoranský na videu České basketbalové federace.
Jeden z pěti Čechů, kteří hráli v NBA, se naposledy představil v reprezentaci 1. března v Jihlavě v kvalifikaci o mistrovství světa proti Slovinsku při porážce 84:86.
Lídr národního týmu se zúčastnil čtyř evropských šampionátů, byl u historického 6. místa na MS v Číně 2019 i u jediné účasti samostatné české reprezentace na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021. Tam spolu s tenistkou Petrou Kvitovou nesl českou vlajku na slavnostním zahájení.
V současné době hraje devítinásobný vítěz ankety domácí Basketbalista roku za Hapoel Tel Aviv, kam zamířil letos po čtyřech sezonách v Barceloně. Tam strávil dva roky i před šestiletým působením v NBA ve Washingtonu, Chicagu, New Orleans a San Antoniu. Hrával také za Sevillu a USK Praha.
Rozlučka po téměř dvou dekádách
„Moje sportovní kariéra by byla bez reprezentace neúplná. Cítil bych, že jsem toho v ní nedokázal tolik, a asi bych nikdy nepoznal, jaké to je mít naprostou radost ze hry,“ uvedl Satoranský, který odehraje 76. oficiální zápas za národní celek a rozloučí se s ním po 18 letech.
Bude mít unikátní památeční dres, speciálně vytvořený pro tento zápas. A ten bude také součástí každé vstupenky, kterou si koupí fanoušci.
Satoranský se na příznivce těší. „Jsou velikou součástí mojí kariéry. Ti čeští mě podporovali během mé profesionální dráhy od začátku až do konce. A ta podpora byla nejen v národním týmu, ale i pro mě osobně poslední čtyři roky v Barceloně, kdy jezdili skoro na všechny moje zápasy. Hrozně rád bych jim tak poděkoval a doufám, že jich bude na mém posledním zápase za národní tým co nejvíc,“ podotkl.
Top tři zápasy podle Satoranského
O poslední ME loni v Rize přišel Satoranský kvůli zranění zad. Předchozí EuroBasket v Praze a Berlíně o tři roky dříve odehrál limitovaný zraněním kotníku. Přesto v osmifinále s Řeckem při porážce 88:94 vytvořil se 17 asistencemi rekord evropských šampionátů. Drží i druhý nejlepší výkon s 15 asistencemi z ME 2015. Loni v prosinci při výhře v Tallinnu nad Estonskem 97:92 předvedl s 16 asistencemi maximum kvalifikací o MS.
„Pokud bych měl vybrat svůj nejpamětihodnější zápas, tak by jich muselo být víc. Z mistrovství světa v Číně to bylo utkání proti Brazílii a pak určitě souboje proti Kanadě a Řecku v kvalifikaci na olympiádu v Tokiu,“ vybavil si Satoranský největší zážitky.
Z kádru, který se podílel na úspěchu na MS v Číně, postupně skončili kapitán Pavel Pumprla, Blake Schilb, Jakub Šiřina, Tomáš Vyoral, Patrik Auda, Lukáš Palyza, Ondřej Balvín a po loňském Euru v Rize Jaromír Bohačík. Zbývá trio Vojtěch Hruban, Martin Peterka a Satoranský.
Proti Belgii budou Češi usilovat o odvetu za porážku z konce srpna z Ostende (81:92) a budou se snažit vylepšit skóre v případě výhry, aby měli lepší bilanci ve vzájemných zápasech. Ze tříčlenné skupiny postoupí přímo do hlavní kvalifikace jeden tým. Dalším účastníkem skupiny G je Norsko, které tým kouče Luboše Bartoně porazil na Královce 108:97 po prodloužení.