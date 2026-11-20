V nominaci českých basketbalistů na duel předkvalifikace o mistrovství Evropy v roce 2029 proti Belgii není na rozdíl od loučícího se rozehrávače Tomáše Satoranského křídelník Vojtěch Hruban, který se v 37 letech rozhodl také ukončit reprezentační kariéru. Důležitý duel o první místo v tříčlenné skupině G, které zaručí přímý postup do hlavní fáze kvalifikace, se bude hrát v neděli 29. listopadu od 17:45 v Praze na Královce, přímý přenos zápasu vysílá ČT sport.
Naposledy se pětatřicetiletý Satoranský představil 1. března v Jihlavě v duelu kvalifikace o mistrovství světa proti Slovinsku a při porážce 84:86 zaznamenal 15 bodů, devět asistencí a sedm doskoků. To bylo také poslední vystoupení kapitána Hrubana. Podle vyjádření České basketbalové federace se hráč Slavie NBK rozhodl završit své působení v národním týmu. Ve středu 25. listopadu se v první den hlavního kempu v Poděbradech ke svému rozhodnutí sám veřejně vyjádří.
Oproti srpnovým duelům v Ostende proti Belgii (81:92) a v Praze proti Norsku (108:97 po prodloužení) nejsou v kádru kvůli zdravotním problémům či osobním důvodům Patrick Samoura, Vojtěch Sýkora, Matěj Svoboda a František Rylich. Chybějí také pivoti Luboš Kovář a Martin Kříž, který ukončil reprezentační kariéru.
Naopak pod košem by se mohl poprvé od duelů kvalifikace MS ze začátku července vrátit James Kárník, ale jeho start se ještě řeší. Jasněji bude v neděli, protože hráč Rip City Remix má potíže se zády a podle reprezentačního kouče Luboše Bartoně se rozhodne po dvou odehraných utkáních v zámořské G-League.
Tým posílí krajánci z Evropy
Bartoň, jehož nově doplní na pozici asistenta Lukáš Pivoda, je rád, že má k dispozici krajánky z Evropy. „Jsem rád, že nedávný otřes mozku Tomáše Satoranského nebyl vážný a před Belgií odehraje za Hapoel Tel Aviv nějaké zápasy. Ondřej Sehnal s Martinem Peterkou měli velmi dobrý začátek v polské lize, kde se daří nejen jim, ale i jejich týmům. Richard Bálint se po začátku sezony zvedl, hraje solidní minuty, střílí skvěle za tři a zvýšil se mu objem střel. A tohle všechno je pro nás hrozně důležité, hlavně v útoku,“ uvedl Bartoň.
„Ondra Hanzlík v druhé lize v San Sebastianu dostává 30 minut na zápas, doručuje kolem 14 bodů a já ho jako střelce neváhal využít. Honza Zídek, který se teď dostal ze svalového zranění, v druholigovém Ourense hraje, co by měl, a je to hráč s elitní střelbou,“ doplnil Bartoň.
V kádru má i pivota Ondřeje Hustáka, který se blýskl v polovině října v dresu Bilbaa v Lize mistrů proti Slavii NBK při výhře 97:86 devíti body a pěti doskoky. Pochvaluje si i formu píseckého pivota Martina Svobody a křídelníka USK Tomáše Kyzlinka. „Martin mě hrozně těší, protože dominuje NBL, je v top formě, herní i fyzické, a patří do mixu nyní totálně důležitých hráčů pro náš tým. A Tomáš po čase přichází do kvalifikačního okna z rozehrané soutěže, je v zápasové formě, teď měl pár parádních střeleckých kanonád a i svými zkušenostmi bude důležitý,“ vypočítal Bartoň.
V týmu je sedmnáctiletý rozehrávač Marek Houška z Děčína, který debutoval na konci června v přípravě proti Srbsku, a o rok starší pivot Kryštof Davídek z nymburské basketbalové akademie. Oba spolu ještě s křídelníkem Lukášem Smažákem zůstanou v kádru i poté, co se od pondělka do středy zúčastní minikempu u reprezentace s dalšími talenty Jakubem Chaloupkou, Samuelem Nohelem, Matějem Bubnem, Oliverem Higginsem, Davidem Kozlem, Janem Kopeckým, Štěpánem Idesem a Ondřejem Pospíchalem.
V zápase s Belgií, který bude věnován rozlučce Satoranského, potřebuje český tým ideálně výhru nejméně o 12 bodů. „Všichni vědí, o co tu jde. A rozhodně to budeme omílat každý den. A jakmile začne zápas, tak už to hráči musí mít jasně v hlavách,“ konstatoval Bartoň.