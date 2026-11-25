Basketbalová reprezentace se v nedělním utkání předkvalifikace o mistrovství Evropy 2029 v Praze na Královce proti Belgii bude muset obejít bez pivota Jamese Kárníka. Hráč Rip City Remix ze zámořské G League má problémy se zády.
Kárníkova účast byla už při nominaci nejistá. „Už jsme se takhle bavili nějaké dva týdny zpátky, že laboruje se zády. Oni ho tam sice nějak drží při životě, ládují ho prášky, ale hraje nějaké limitované minuty. Co jsem viděl, tak hraje docela dobře, ale domluvili jsme se, že nechce riskovat to, že by sem letěl na otočku, odehrál zápas, letěl zpátky a jeho stav se zhoršil, takže se z tohoto důvodu omluvil,“ řekl kouč Luboš Bartoň při startu přípravy v Poděbradech.
Český tým proti Belgii čeká klíčový duel. V boji o první místo ve skupině G, z níž postoupí do hlavní kvalifikace jen vítěz, potřebují Češi vylepšit i skóre ze vzájemných duelů po srpnové prohře v Ostende 81:92.
Až v pátek se k týmu připojí rozehrávač Tomáš Satoranský z Hapoelu Tel Aviv, který se v neděli rozloučí se svou bohatou reprezentační kariérou. Kárník tak přijde také o rozlučku letitého lídra. „Myslím, že to, co Tomáš znamenal pro národní tým, nám dojde až později. Vím, že o rozlučce přemýšlel už delší dobu a bude to pro něj emotivní, ale na druhou stranu i úlevné, protože už několik let byl pasován do role spasitele reprezentace. A výkony týmu s ním a bez něj tento pohled jen umocňovaly. Vnímám, že odchází někdo, kdo je symbolem pro roli reprezentačního lídra a borce, který za reprezentaci dýchal a zlepšoval hru všech ostatních,“ řekl Bartoň.
Bartoň: Satoranský bude těžko nahraditelný
„A teď se nebavím jen o české historii. Pouze hrstka hráčů, které jsem zažil, měla tak ohromný vliv na výkon svého týmu i svých spoluhráčů. Tomáš bude asi těžko nahraditelný, asi těžko budeme hledat někoho, jako je on, ale teď je na pořadu především vyhrát zápas s Belgií,“ doplnil. „Jistě, je tu tlak, abychom postoupili z prvního místa, ale taky abychom se rozloučili na vítězné vlně s někým, kdo si to totálně zaslouží.“
Naopak v Poděbradech už v civilu nechyběl dosavadní kapitán Vojtěch Hruban, jenž se v 37 letech rozhodl ukončit reprezentační kariéru mimo hřiště. „My jsme se poprvé bavili, když jsem přebíral tým minulý podzim, kdy on nevěděl, jestli bude pokračovat už tehdy. Nechtěl, aby nepovedený EuroBasket (v Rize) byl jeho poslední štace, takže byl součástí prvních dvou oken. Myslím si, že jeho role byla jasná – nejstarší hráč, zástupce v základu a pak uvidíme, co a jak,“ řekl Bartoň.
„Někdy na jaře jsme se domlouvali, že se rozloučí na hřišti, když měl zranění a nevědělo se, jestli bude vůbec hrát v létě a tak dále. Myslím si, že jak se čas posouval, tak si to rozmyslel a chtěl to asi ohlásit, aniž by byl na hřišti, což je samozřejmě jeho rozhodnutí, jeho právo. Já si myslím, že je to trošku škoda, že týmu mohl pomoct,“ zalitoval. „Myslím si, že když už se mnou teď mluvil, tak už byl dávno rozhodnutý, takže na nějaké velké přemlouvání asi nebylo místo. Je to škoda, protože to je hráč, který vedle Satyho taky symbolizuje tu velmi úspěšnou generaci,“ dodal.
„Všichni vědí, o co tu jde. A rozhodně to budeme omílat každý den. A jakmile začne zápas, tak už to hráči musí mít jasně v hlavách,“ řekl Bartoň k zápasu s Belgií. „To nastavení musí začít od první minuty prvního tréninku. Je to krátké, bude to tedy intenzivní a nechci, aby hráči v poločase zápasu přemýšleli, jestli je to plus, nebo minus pět. Tím bychom se dostali pod velký tlak. Tohle utkání musíme odpracovat nejen energií, ale i důsledností a nevynechat žádný souboj a žádnou vteřinu z těch 40 minut,“ doplnil.