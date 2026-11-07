Satoranský bude už brzy hrát a rozlučkový duel s Belgií stihne

Tomáš Satoranský by se měl po pádu na hlavu a chvilkové ztrátě vědomí z euroligového duelu v dresu Hapoelu Tel Aviv brzy vrátit do hry. Po nehodě z 30. října už se připojil k izraelskému týmu a stihne také na konci listopadu pražský kvalifikační duel s Belgií, ve kterém se pětatřicetiletý lídr rozloučí s kariérou v národním týmu.
„Na to, jak pád vypadal hrozivě, vše naštěstí dobře dopadlo a za to jsem moc rád. Momentálně podstupuji další oficiální kroky v protokolu, abych mohl nastoupit už v příštím euroligovém zápase,“ citovala Česká basketbalová federace Satoranského s konstatováním, že jeho účast v duelu na Královce není v tuto chvíli ohrožena. V Evropské lize odehraje Hapoel nejbližší duel ve čtvrtek proti Maccabi Tel Aviv.
Satoranský se zranil po ošklivém pádu v Dubaji v den 35. narozenin a nenastoupil do dalšího utkání Evropské ligy proti svému bývalému týmu Barceloně. Hapoel bez českého rozehrávače prohrál 90:93 a utrpěl druhou porážku za sebou. Satoranský po minulém zápase skončil v nemocnici. Z pádu vyvázl bez vážnějších následků a tento týden už se opět připojil k mužstvu.
„Tomášovi jsem psal v pátek večer hned po utkání a k mé radosti a úlevě jsem od něj v sobotu ráno našel odpověď. Myslím, že tyhle situace jsou o určité rovnováze – být v kontaktu, ale nezatěžovat příliš. Všechny důležité informace jsme od něj v čase měli,“ řekl manažer reprezentace Jiří Welsch.
„Všemožné testy by měly být negativní, Tomáš strávil nějaký čas v Dubaji na pozorování a aktuálně prochází řízeným protokolem návratu na palubovku. Jakékoliv další detaily mi nepřísluší sdílet, nicméně trenér Bartoň i já pracujeme s tím, že na konci listopadu bude Tomáš součástí reprezentačního týmu,“ potvrdil Welsch.
Proti Belgii budou Češi usilovat o odvetu za porážku z konce srpna z Ostende (81:92) a budou se snažit vylepšit skóre v případě výhry, aby měli lepší bilanci ve vzájemných zápasech. Ze tříčlenné skupiny postoupí přímo do hlavní fáze kvalifikace jeden tým. Dalším účastníkem skupiny G je Norsko, které tým kouče Luboše Bartoně porazil na Královce 108:97 po prodloužení.